Учора на Глобинщині діти ледь не спалили сарай

Сьогодні, 09:10 Переглядів: 79

Учора в одному із сіл Глобинської громади діти ледь не спалили сарай. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталася 6 червня, близько 14.30, у селі Зубані на Глобинщині. О 15.25 рятувальникам вдалося вогонь локалізувати, а близько 16.00 — загасити повністю. Через сильне задимлення працювали пожежники у захисних масках.

У вогні згоріли два вікна, двері та деякі побутові речі. Частково пошкоджений шифер, вогонь закоптив стіни та стелю. Рятувальникам вдалося врятувати приміщення від повного знищення вогнем.

Гасили пожежу четверо надзвичайників особового складу 6-го державного пожежно-рятувального поста за допомогою однієї пожежної машини.

Причиною загоряння споруди у ДСНС називають ігри дітей з вогнем.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці загорівся смітник: діти гасили вогонь до приїзду рятувальників.