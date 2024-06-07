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Надзвичайні новини

Уночі на Кременчуччині згорів дерев'яний вагончик

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 100

 

Гасили вогонь надзвичайники понад 2 години

Цієї ночі, 7 червня, близько близько 03.07 загорівся дерев'яний вагончик в одному з сіл Омельницької громади на Кременчуччині. Про це повідолмяють у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Гасили вогонь надзвичайники понад 2 години: о 03.58 пожежу вдалося локалізувати, а близько 06.08 - загасити повністю. Через сильне задимлення працювали пожежники у захисних масках.

Під час пожежі вагончик згорів повністю. Вогонь знищив також електродроти довжиною близько 10 м та побутові речі, що знаходилися всередині. Також рятувальникам вдалося запобігти поширенню пожежі на сарай та гараж, що розташовані поруч. 

Гасли вогонь четверо рятувальників особового складу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини за допомогою однієї пожежної машини.

Наразі надзвичайники встановлюють причини та обставини виникнення пожежі.

Нагадаємо, учора в одному з сіл Глобинської громади діти гралися з вогнем і ледь не спалили сарай.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцьке райуправління ДСНС
Теги: пожежа рятувальники ДСНС
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