«Менше часу на рутину, більше — на розвиток дітей». В Україні тестують застосунок для школярів «Мрія»

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 163

В Україні уже почали тестувати мобільний застосунок для школярів «Мрія». Про це у своєму телеграм-каналі розповів Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Мрія стане важливим інструментом для трансформації всіх освітніх систем світу. І вже сьогодні перші 40 шкіл по всій Україні починають тестувати наш освітній game changer, — пише міністр.

За його словами, першочергове завдання — щоб «Мрія» сподобалася вчителям. Вони мають бачити там швидкість, ефективність і власний розвиток. Під час тестування педагоги протестують журнали, план дня, бібліотеку з навчальними матеріалами, чати з батьками та учнями — усе це міститиметься в одному застосунку. У міністерстві сподіваються, що завдяки цьому вчителі зможуть витрачати менше часу на паперову рутину і більше — на розвиток дітей.



