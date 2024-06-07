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Освіта, Україна, Світ

«Менше часу на рутину, більше — на розвиток дітей». В Україні тестують застосунок для школярів «Мрія»

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 163

 

Наразі користуються застосунком учні, їхні батьки та педагоги із 40-ка шкіл України

В Україні уже почали тестувати мобільний застосунок для школярів «Мрія». Про це у своєму телеграм-каналі розповів Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Мрія стане важливим інструментом для трансформації всіх освітніх систем світу. І вже сьогодні перші 40 шкіл по всій Україні починають тестувати наш освітній game changer, — пише міністр.

За його словами, першочергове завдання — щоб «Мрія» сподобалася вчителям. Вони мають бачити там швидкість, ефективність і власний розвиток. Під час тестування педагоги протестують журнали, план дня, бібліотеку з навчальними матеріалами, чати з батьками та учнями — усе це міститиметься в одному застосунку. У міністерстві сподіваються, що завдяки цьому вчителі зможуть витрачати менше часу на паперову рутину і більше — на розвиток дітей.


Батьки ж знатимуть, що дітям подобається, а на чому навпаки потрібно зосередити більше уваги. 

Для самих дітей цей застосунок базуватиметься на особистому розвитку. Там буде бібліотека контенту про ІТ, штучний інтелект, цікавинки від професіоналів, документ Мрія ID, план дня та чати.

Все, як у дорослих, тільки замість зустрічей — уроки й досягнення. Наше завдання — створити настільки зручний і популярний продукт, що школи конкуруватимуть за швидкість упровадження Мрії, — додає Федоров.

Інформації про те, чи тестують застосунок заклади освіти у Кременчуцькому районі та на Полтавщині, наразі немає.

Нагадаємо, анонсувала запуск «Мрії» менеджерка швейцарсько-українського проєкту для розвитку демократичної освіти DECIDE Валентина Полторак 23 травня під час освітянського форуму «Стратегічні пріоритети розвитку освіти Полтавської області».


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ua.korrespondent.net Джерело відео: Михайло Федоров
Теги: застосунок Мрія учні школи бета-тестування
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