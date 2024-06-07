Як правильно приймати вітаміни, щоб отримати максимум користі

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 181

Те, що потрібно знати про вітаміни

Вітаміни та мінерали, які краще приймати зранку

Це ті вітаміни та мінерали, які мають ефект, подібний каві чи чаю — вітаміни групи B, K, C, магній цитрат або малат, йод, омега-3, залізо.

Коли приймати вітамін D

Вітамін слід приймати в першій половині дня (зранку чи в обід), оскільки він збуджує нервову систему та може викликати безсоння.

Коли краще приймати йод

Йод не здатний накопичуватися в організмі, тому, якщо призначив лікар, його краще приймати щоденно. Оскільки ця добавка додає енергії, краще приймати її вдень.

Як приймати водорозчинні вітаміни

До водорозчинних вітамінів належать, наприклад, вітамін С та велика кількість вітамінів групи В. Запивати ці вітаміни потрібно значною кількістю води.

Водорозчинні вітаміни не накопичуються в організмі, тому їх потрібно приймати щоденно. Їх можна вживати як із їжею, так і без неї.

Вітамін С затримується в організмі лише на декілька годин, тому добову дозу можна поділити на декілька разів.

Вітаміни групи B вкрай важливі для забезпечення організму енергією, тому пити їх потрібно зранку, за сніданком, що допоможе залишатися бадьорим цілий день

Як приймати жиророзчинні вітаміни

Жиророзчинні вітаміни — це вітаміни груп A, K, E та D. Вони накопичуються в печінці, приймати їх слід із їжею, багатою на корисні жири, так вони краще засвоюються.

Жиророзчинні вітаміни потрібні організму в невеликих дозах, якщо дозу перевищити, це може завдати шкоди організмові та викликати токсичні реакції. Ці вітаміни не руйнуються під час приготування їжі, тому, якщо правильно харчуватися, додатково їх можна і не вживати

Токоферол краще приймати зранку, кальцифероли — під час обіду разом із вітаміном К, кальцієм та аскорбіновою кислотою.

Коли та як краще приймати залізо

Залізо краще приймати натщесерце, запиваючи водою або соком цитрусових. Саме так воно найкраще засвоюється — разом із вітаміном С. Якщо препарат викликає нудоту, можна приймати його після їжі, але в жодному разі не з кальцієм. Так само не потрібно вживати залізо разом із продуктами, які містять кальцій. Одночасне приймання заліза та кальцію заважає засвоєнню цих елементів. Так само знижується абсорбція заліза, якщо приймати його з чаєм чи кавою.

Важливо приймати добавки, що містять залізо, лише за призначенням лікаря. Те саме стосується й вітаміну А. Надлишок вітаміну А може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям, під час вагітності — до вад розвитку, у курців велика кількість вітаміну А збільшує ризик виникнення раку легень.

Які препарати слід приймати окремо

Для кращого засвоєння та зниження ризику побічних ефектів кальцій, цинк та магній краще споживати окремо. Для кращого їх засвоєння та зниження ризику побічних ефектів варто вживати їх разом із їжею — під час різних приймань їжі або перекусів.

Цинк краще приймати вранці чи вдень, кальцій — під час вечері, магній — разом із вечерею, оскільки він заспокоює.

Не варто комбінувати препарати окремих мінералів разом із мультикомплексними добавками та вітамінами-оксидантами.

Колаген та амінокислоти краще пити на голодний шлунок, оскільки так вони краще засвоюються.

Важливо знати та пам’ятати, які вітаміни та мінерали не можна вживати разом. Також бути обачливим, якщо крім вітамінів та мінералів потрібно приймати ліки. Адже деякі препарати можуть пригнічувати дію медичних препаратів або збільшувати їхню токсичність. Тому при зверненні до лікаря варто обов’язково проінформувати його про всі застосовані медикаменти та добавки.