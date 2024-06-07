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Надзвичайні новини, Політика, Полтавщина

Депутати облради «гальмують» розслідування справи чиновника, який їздив за кордон під прикриттям службового відрядження

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 455

 

Мова йде про заступника голови Полтавської облради Олега Бєлоножка, який оформлював закордонні поїздки як робочі, а там займався власними справами

Депутати Полтавської обласної ради проголосували проти вимоги Державного бюро розслідувань визнати обласну раду потерпілою стороною у справі чиновника Олега Бєлоножка, який відпочивав за кордоном під прикриттям службового відрядження. Про це пише видання Зміст з посиланням на власні джерела.

Співробітники ДБР звернулися до Полтавської облради з вимогою визнати її потерпілою стороною. Але учора, 6 червня, під час сесії депутати підтримали рішення, де закликали це «визнати недоцільним». Проголосували за це 60 із 84 депутатів.

 

Зміст пише, що обласна рада визнала виплати заробітної плати Бєлоножку під час відряджень шкодою для бюджету. Проте депутати стали на бік підозрюваного й вирішили, що до вироку обласна рада не фігуруватиме у провадженні. Якщо Олега Бєлоножка визнають винним у службовому підробленні, обласну раду зобовʼяжуть виступити потерпілою стороною.

Що передувало?

У квітні цього року СБУ та ДБР вручили підозру заступнику голови Полтавської облради Олегу Бєлоножку. У березні 2023 року посадовець оформив собі службове відрядження до польського міста Бидгощ. Проте після перетину кордону депутат поїхав у особистих справах до однієї з південно-західних країн ЄС.

Чоловіка підозрюють у завданні обласній раді збитків на суму 27 тис. 856 грн. Гроші нарахували Бєлоножку як заробітну плату під час його перебування за кордоном. Також слідчі припускають, що після повернення з-за кордону чиновник міг підробити документи за підсумками іноземного відрядження.

Депутату повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 366 (службове підроблення);
  • ст. 190 (шахрайство);
  • ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Олегу Бєлоножку мають обрати міру запобіжного заходу. Йому загрожує ув’язнення.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: zmist.pl.ua
Теги: розслідування Полтавська облрада відрядження посадовець
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