У Кременчуці рятувальники визволили пса із металевої пастки

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 0

15 лютого близько 19.40 у Кременчуці на території одного із приватних будинків собака застряг у металевій решітці під воротами. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За допомогою до рятувальників звернулися господарі пса. На місце прибули надзвичайники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою гідравлічних ножиць вони звільнили собаку із металевої пастки.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці поліція та місцеві мешканці допомогли собаці знайти господарку.







