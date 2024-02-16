Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу. Повідомлення про це з’явилося на сайті Верховної Ради України.

Набуде закон чинності через пів року — у середині липня.

Тепер, згідно із законом, створюються умови для легального обмеженого обігу та використання канабісу, його смоли, екстрактів і настоянок у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

Водночас розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжать вважати злочином і воно розслідуватиметься поліцією відповідно до законодавства.

Виробництво ліків на основі канабісу жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати його зможуть лише юридичні особи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат (підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів).

Відпускатимуться препарати на основі медичного канабісу тільки за електронним рецептом.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт № 7457 про використання в медицині ліків на основі канабісу.

Раніше ми писали, що доцільність терапевтичного застосування конопель підтверджене вченими для таких станів:

неврологічні захворювання — розсіяний склероз, епілепсія (за попередніми висновками, канабіс може мати позитивний вплив на лікування хвороби Альцгеймера, хвороби Хантінгтона і синдрому Туретта);

захворювання травного тракту (за переконливими доказами, коноплі мають значний позитивний ефект на полегшення побічних ефектів під час хімієтерапії при онкології (особливо при нудоті та блювоті) та побічних ефектів, пов’язаних з лікуванням ВІЛ/СНІД; позитивний ефект спостерігається також щодо виразкового коліту і хвороби Крона, а також при запаленні та дисфункції моторики кишківника; препарати на основі канабісу використовуються для посилення апетиту при захворюваннях, що призводять до втрати ваги та виснаження);

наркотична залежність та проблеми психічного характеру (ефективним є використання канабісу як замісної терапії для опіоїдів, стимуляторів (зокрема, кокаїну) та алкоголю, а також для подолання тривоги, посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни, та порушення сну);

хронічний біль невропатичного походження;

паліативна допомога (в основному препарати на основі канабісу застосовують для полегшення комплексу симптомів у онкохворих, які потребують паліативної допомоги, включаючи полегшення болю, розладів харчування, налагодження сну).

Також зазначимо, що ліки на основі канабісу дозволені у 56 країнах, у тому числі державах ЄС, Канаді, Великій Британії та Сполучених Штатах. Експертний комітет Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) з питань наркотичної залежності у червні 2018 року та в січні 2019 року опублікував звіти наукових досліджень. У них йдеться, що терапевтичний ефект канабідіолу, що міститься в коноплях, не є психоактивною речовиною, належить до природних канабіноїдів, не призводить до наркотичного спʼяніння, не викликає залежності, не має серйозних побічних ефектів та має значний терапевтичний потенціал.