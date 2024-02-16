Президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу. Повідомлення про це з’явилося на сайті Верховної Ради України.
Набуде закон чинності через пів року — у середині липня.
Тепер, згідно із законом, створюються умови для легального обмеженого обігу та використання канабісу, його смоли, екстрактів і настоянок у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.
Водночас розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжать вважати злочином і воно розслідуватиметься поліцією відповідно до законодавства.
Виробництво ліків на основі канабісу жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати його зможуть лише юридичні особи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат (підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів).
Відпускатимуться препарати на основі медичного канабісу тільки за електронним рецептом.
Нагадаємо, наприкінці минулого року Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт № 7457 про використання в медицині ліків на основі канабісу.
Раніше ми писали, що доцільність терапевтичного застосування конопель підтверджене вченими для таких станів:
Також зазначимо, що ліки на основі канабісу дозволені у 56 країнах, у тому числі державах ЄС, Канаді, Великій Британії та Сполучених Штатах. Експертний комітет Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) з питань наркотичної залежності у червні 2018 року та в січні 2019 року опублікував звіти наукових досліджень. У них йдеться, що терапевтичний ефект канабідіолу, що міститься в коноплях, не є психоактивною речовиною, належить до природних канабіноїдів, не призводить до наркотичного спʼяніння, не викликає залежності, не має серйозних побічних ефектів та має значний терапевтичний потенціал.
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