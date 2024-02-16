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Здоров'я, Україна, Світ

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 101

   

Набуде закон чинності через пів року

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу. Повідомлення про це з’явилося на сайті Верховної Ради України.

Набуде закон чинності через пів року — у середині липня.

Тепер, згідно із законом, створюються умови для легального обмеженого обігу та використання канабісу, його смоли, екстрактів і настоянок у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

Водночас розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжать вважати злочином і воно розслідуватиметься поліцією відповідно до законодавства.

Виробництво ліків на основі канабісу жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати його зможуть лише юридичні особи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат (підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів).

Відпускатимуться препарати на основі медичного канабісу тільки за електронним рецептом.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт № 7457 про використання в медицині ліків на основі канабісу.

Раніше ми писали, що доцільність терапевтичного застосування конопель підтверджене вченими для таких станів:

  • неврологічні захворювання — розсіяний склероз, епілепсія (за попередніми висновками, канабіс може мати позитивний вплив на лікування хвороби Альцгеймера, хвороби Хантінгтона і синдрому Туретта);
  • захворювання травного тракту (за переконливими доказами, коноплі мають значний позитивний ефект на полегшення побічних ефектів під час хімієтерапії при онкології (особливо при нудоті та блювоті) та побічних ефектів, пов’язаних з лікуванням ВІЛ/СНІД; позитивний ефект спостерігається також щодо виразкового коліту і хвороби Крона, а також при запаленні та дисфункції моторики кишківника; препарати на основі канабісу використовуються для посилення апетиту при захворюваннях, що призводять до втрати ваги та виснаження);
  • наркотична залежність та проблеми психічного характеру (ефективним є використання канабісу як замісної терапії для опіоїдів, стимуляторів (зокрема, кокаїну) та алкоголю, а також для подолання тривоги, посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни, та порушення сну);
  • хронічний біль невропатичного походження;
  • паліативна допомога (в основному препарати на основі канабісу застосовують для полегшення комплексу симптомів у онкохворих, які потребують паліативної допомоги, включаючи полегшення болю, розладів харчування, налагодження сну).

Також зазначимо, що ліки на основі канабісу дозволені у 56 країнах, у тому числі державах ЄС, Канаді, Великій Британії та Сполучених Штатах. Експертний комітет Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) з питань наркотичної залежності у червні 2018 року та в січні 2019 року опублікував звіти наукових досліджень. У них йдеться, що терапевтичний ефект канабідіолу, що міститься в коноплях, не є психоактивною речовиною, належить до природних канабіноїдів, не призводить до наркотичного спʼяніння, не викликає залежності, не має серйозних побічних ефектів та має значний терапевтичний потенціал.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: elbuz.com
Теги: медицина здоров'я легалізація медичний канабіс
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