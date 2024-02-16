На Лубенщині водій легковика збив пішоходку

15 лютого близько 11.00 у селищі Оржиця Лубенського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередньою інформацією правоохоронців, 55-річний водій легковика Skoda збив 63-річну пішоходку. Внаслідок аварії потерпілу госпіталізували із травмами.
Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Причини та обставини події з’ясовує поліція.
Нагадаємо, 15 лютого на Полтавщині легковик врізався у паркан — внаслідок ДТП травмувалася пасажирка.
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