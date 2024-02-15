На Полтавщині легковик вʼїхав у паркан приватного домоволодіння

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Сьогодні, 15 лютого, близько 13.20, у селі Кошманівка Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль ВАЗ, яким керував 30-річний житель Полтавського району, зіткнувся із парканом приватного господарства.

Внаслідок ДТП 38-річна пасажирка легковика, жителька міста Карлівка, отримала травми, її госпіталізували. Водію госпіталізація не знадобилася.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що днями у Кременчуці легковик вʼїхав у тролейбус.