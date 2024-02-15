На проведення мобілізації потрібно 720 млрд грн, а тому в Україні можуть підвищити податки

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Дмитро Гетманцев вважає, що «хороших і популярних рішень в уряду не залишається»
Україні потрібно додатково 720 млрд грн фінансування витрат на мобілізацію 400-500 тисяч солдатів, про що говорило керівництво ЗСУ. Це дуже велика сума, і щоб її знайти, владі доведеться ухвалювати непопулярні рішення. Зокрема, можуть зрости ставки деяких податків та військового збору. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».
Він уточнив, що з одного боку економіка України не має потенціалу для підвищення ставок податків. Проте, з іншого боку, коли мова йде про фінансування армії, а це безпека життя, влада може використати непопулярні рішення.
За його словами, у Мінфіні вже озвучували ідею щодо підвищення військового збору на певні операції. Наприклад, оплату стільникового зв’язку та купівлю-продаж транспортних засобів.
Він також додав, що детінізація також не дасть потрібних надходжень до бюджету для проведення мобілізації. Хоча, за словами Гетманцева, «є певний потенціал» у детінізації тютюнового ринку та грального бізнесу, але цього недостатньо.
Дмитро Гетманцев зазначив, що в парламенті обговорювалися ідеї щодо скасування певних пільг, але «суттєвого потенціалу там також немає». Така ж ситуація з запровадженням податків на предмети розкоші.
Він також висловився категорично проти можливості встановлення якоїсь суми сплати в бюджет для бронювання підприємствами своїх працівників, про що повідомляв Forbes, посилаючись на те, що драфт законопроєкту є в розпорядженні редакції.
Зазначимо, що наразі в Україні фізичні особи сплачують податок у розмірі 18% на доходи та додатково 1,5% військового збору.
Нагадаємо, 7 лютого Верховна рада ухвалила у першому читанні оновлену версію урядового законопроєкту про посилення мобілізації (№10449).
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