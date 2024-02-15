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На проведення мобілізації потрібно 720 млрд грн, а тому в Україні можуть підвищити податки

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 157

 

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Дмитро Гетманцев вважає, що «хороших і популярних рішень в уряду не залишається»

Україні потрібно додатково 720 млрд грн фінансування витрат на мобілізацію 400-500 тисяч солдатів, про що говорило керівництво ЗСУ. Це дуже велика сума, і щоб її знайти, владі доведеться ухвалювати непопулярні рішення. Зокрема, можуть зрости ставки деяких податків та військового збору. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

— Потенційні потреби у коштах на додаткову мобілізацію — так, це величезні гроші. І де їх взяти — це велике питання… Безперечно, ми чекаємо на фінальні оцінки та пропозиції Мінфіну та Кабміну. Не виключаю, що будуть пропозиції щодо перегляду дохідної частини бюджету, — пояснив нардеп.

Він уточнив, що з одного боку економіка України не має потенціалу для підвищення ставок податків. Проте, з іншого боку, коли мова йде про фінансування армії, а це безпека життя, влада може використати непопулярні рішення.

— Хороших і «популярних» рішень в уряду не залишається. Є лише складні, — резюмував Гетманцев.

За його словами, у Мінфіні вже озвучували ідею щодо підвищення військового збору на певні операції. Наприклад, оплату стільникового зв’язку та купівлю-продаж транспортних засобів.

— Почекаймо остаточних пропозицій. Я не бачу там великого потенціалу. Максимум… — це 40 млрд грн… Але якщо вони хочуть чогось більшого, то запропонують нам радикальніші рішення, — розповів Дмитро Гетманцев.

Він також додав, що детінізація також не дасть потрібних надходжень до бюджету для проведення мобілізації. Хоча, за словами Гетманцева, «є певний потенціал» у детінізації тютюнового ринку та грального бізнесу, але цього недостатньо.

— Детінізацію неможливо прорахувати, хоча, справді, найпростіше було б написати, що бюджет отримає 100 млрд від ліквідації контрабанди. Але це не точні надходження, — пояснив голова комітету.

Дмитро Гетманцев зазначив, що в парламенті обговорювалися ідеї щодо скасування певних пільг, але «суттєвого потенціалу там також немає». Така ж ситуація з запровадженням податків на предмети розкоші.

— 720 млрд грн… — це орієнтовні видатки на проведення мобілізації у раніше озвучених параметрах. Чому орієнтовні? Тому що нам поки що невідомі остаточні розрахунки по мобілізації. Відповідний законопроєкт ще на розгляді, і ви бачили, що у Верховного Головнокомандувача є публічно озвучені запитання щодо реальних масштабів необхідної мобілізації, які безумовно будуть уточнюватись новим керівництвом ЗСУ, — пояснив Дмитро Гетманцев. 

Він також висловився категорично проти можливості встановлення якоїсь суми сплати в бюджет для бронювання підприємствами своїх працівників, про що повідомляв Forbes, посилаючись на те, що  драфт законопроєкту є в розпорядженні редакції.

Правила бронювання хочуть змінити: підприємство зможе забронювати працівників, сплачуючи фіксований платіж
— Я вважаю, що будь-який ценз в питанні мобілізації крім тих, що вже є в законі, підриває дуже важливий принцип справедливості пожертви, який є основоположним принципом країни, яка воює. Якщо цього принципу не буде, то втратиться сенс для людей захищати країну. А майновий ценз — це найгірший ценз, який можна застосувати в цьому контексті, бо не будуть і не можуть бідні воювати за багатих, — заявив Дмитро Гетманцев.

Зазначимо, що наразі в Україні фізичні особи сплачують податок у розмірі 18% на доходи та додатково 1,5% військового збору.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна рада ухвалила у першому читанні оновлену версію урядового законопроєкту про посилення мобілізації (№10449).

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Автор: Віктор Крук
Теги: мобілізація Верховна Рада бюджет податки бронювання
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