Урядовий законопроєкт про посилення мобілізації: чи ухвалять та коли він набере чинності (додано)

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 608

Омбудсман спершу заявив, що деякі положення оновленого законопроєкту уряду суперечать Конституції, а сьогодні змінив свою позицію та закликав депутатів голосувати за законопроєкт у першому читанні

Оновлена версія законопроєкту про посилення мобілізації (№10449), яку Кабмін вніс до Верховної Ради 30 січня, може бути ухвалена до кінця лютого попри низку зауважень до нього та внесення двох альтернативних законопроєктів.

Зауваження до законопроєкту

Перші зауваження до оновленого законопроєкту про мобілізацію щодо корупційних ризиків його окремих норм прозвучали ще 5 лютого на засіданні парламентського комітету з питань антикорупційної політики. Про це повідомила у себе на Facebook народна депутатка Вікторія Сюмар.

За її словами, основні питання щодо законопроєкту були висловлені щодо:

нечіткої норми про демобілізацію — військовослужбовець через 36 місяців служби може лише написати рапорт про звільнення;

військовослужбовець через 36 місяців служби може лише написати рапорт про звільнення; нечіткість визначення документів для догляду за особами з інвалідністю, які дають право на відстрочку від мобілізації;

які дають право на відстрочку від мобілізації; можливі ризики при накладанні стягнення за невідкриття електронного кабінету призовника — дані про тих, хто не відкрив кабінет, передаватимуться до поліції, яка виписуватиме протоколи про правопорушення;

дані про тих, хто не відкрив кабінет, передаватимуться до поліції, яка виписуватиме протоколи про правопорушення; надання надмірних повноважень Кабмін — він визначатиме, хто з працівників правоохоронних та антикорупційних органів матиме бронь, а хто може бути мобілізованим.

— Фактично і Міноборони і Генштаб визнали, що норма про демобілізацію через 36 місяців є декларативною. Бо по суті військовослужбовець через 36 місяців отримує право лише написати рапорт про звільнення. Але рішення кого і коли демобілізовувати буде вирішувати ставка Верховного Головнокомандувача, — написала Вікторія Сюмар.

Омбудсман спершу був проти, а сьогодні закликав голосувати за законопроєкт

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець спершу заявив, що деякі положення оновленого законопроєкту уряду суперечать Конституції, а сьогодні змінив свою позицію та закликав депутатів голосувати за законопроєкт у першому читанні.

Омбудсман написав у Telegram, що його зауваження до документа зайняли 9 сторінок і він направив їх до парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки.

Зокрема, він зазначив, що обов’язок реєструвати електронний кабінет військовозобов’язаного суперечить Конституції.

— Обов’язок реєструвати електронний кабінет та юридичну відповідальність у разі відмови. Таке положення не відповідає закону «Про захист персональних даних». Норма коли командування може встановлювати обмеження права громадянина України на виїзд з країни, — написав Дмитро Лубінець.

Він також виступив проти надання права представникам ТЦК та СП здійснювати перевірку військово-облікових документів військовозобов’язаних у громадських місцях, зазначивши, що таку перевірку можуть проводити лише працівники Нацполіції та ДПСУ у прикордонній зоні.

Проте, зранку 7 лютого він змінив свою позицію та закликав голосувати за урядовий законопроєкт. Дмитро Лубінець пояснив це тим, що мав нараду з міністром оборони, на якій вони обговорили норми законопроєкту про мобілізацію.

— У результаті наради дійшов висновку, що зазначений законопроєкт необхідно ухвалити парламентом у першому читанні. З цим і звертаюсь до народних депутатів. До другого читання зауваження від офісу омбудсмана можна врегулювати. Вкотре відмічаю швидке позитивне реагування з боку міністра оборони України, — написав Дмитро Лубінець.

Чи пройде законопроєкт про мобілізацію перше читання

Верховна Рада України може підтримати законопроєкт про мобілізацію у першому читанні. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгора Чернєва в ефірі телемарафону.

Нардеп зазначив, що на засіданні комітету обговорять законопроєкт та ухвалять рішення щодо подальшої долі документа: або рекомендуватимуть його до першого читання, або відправлять на доопрацювання чи знімуть з розгляду, щоб Міноборони втретє розробило новий законопроєкт.

— Я думаю, що перше читання він ще може пройти. Але залишається багато питань, які можна вирішити між першим і другим читанням правками до нього. Ми бачимо, що є багато питань до законопроєкту — наголосив Єгор Чернєв.

Коли ухвалять документ

Народний депутат Ярослав Железняк описав один із найбільш ймовірних сценаріїв ухвалення законопроєкту. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Так, Железняк зазначив, що наступний етап після внесення до Верховної Ради — це включення законопроєкту до порядку денного сесії Верховної Ради. Далі — скорочення строків подання альтернативних законопроєктів від 14-ти днів до 7-ми. За це у Раді вже проголосували 6 лютого. Наступний етап — розгляд на найближчому пленарному тижні в лютому, що може відбутися до 9 лютого.

Далі має відбутися засідання Комітету з оборони, яке прийме рішення підтримати або урядову версію законопроєкту, або якусь з альтернативних.

Лише потім законопроєкт винесуть на голосування у перше читання. Якщо депутати підтримають його 226 голосами в першому читанні, то буде потрібно ще одне голосування за скорочення терміну правок. Для цього потрібно теж 226 голосів і якщо така процедура пройде: у депутатів буде 7 днів на подавання правок. Якщо не пройде — 14 днів на подавання правок.

Далі комітет знову має розглянути всі правки. З урахування навантаження і графіку Верховної Ради — раніше ніж кінець лютого законопроєкт не буде винесений на голосування до другого читання.

— Нагадаю, що під час розгляду правок в такі закони, текст може змінюватися. Але після їх розгляду в залі має відбутися фінальне голосування 226+ за друге читання. Потім дуже ймовірно, що хтось з депутатів внесе блокувальну постанову і потрібно буде ще одне голосування, щоб дати можливість спікеру підписати закон та відправити президенту. Потім президент має підписати закон, — пояснив Ярослав Железняк.

На його думку, раніше березня закон не набуде чинності. Після чого буде ще місяць, поки запрацюють його норми.

Альтернативні законопроєкти

Станом на 13.00 середи, 7 лютого, у Верховній Раді зареєстровано два альтернативні урядовому законопроєкти про мобілізацію.

Законопроєкт про мобілізацію (№ 10449-2), внесений Дмитром Разумковим та 9 народними депутатами, відрізняється від урядового кількома нормами.

Зокрема, передбачається право на звільнення військовослужбовців, призваних за мобілізацією під час дії воєнного стану після 24 місяців служби (в урядовому 36 місяців — ред.), з яких протягом не менше 8 місяців безпосередньої участі у бойових діях. Таких військовослужбовців пропонується не призивати на військову службу під час мобілізації без їх згоди протягом двох років з дня звільнення.

Таке ж право на звільнення пропонується надати військовослужбовцям, які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.

Законопроєкт про мобілізацію (№ 10449-3), внесений народним депутатом Олексієм Гончаренко передбачає ще менші строки служби.

У ньому передбачається право на звільнення військовослужбовців, призваних за мобілізацією під час дії воєнного стану після 18 місяців безперервної служби під час дії воєнного стану без прив’язки до участі у бойових діях. А також зазначено, що звільнення військовослужбовців, які набули право на звільнення за цією підставою, здійснюється протягом трьох місяців з дня подання рапорту.

Тобто, за нормами першого альтернативного законопроєкту право на звільнення пропонується надати у найближчі тижні великій кількості мобілізованих (24 місяці служби), а за другим таке право отримає більша частина ЗСУ. Навіть за умови посилення мобілізації одночасно замінити сотні тисяч військовослужбовців буде неможливо. Як це можна зробити та чи не призведе це до критичної ситуації на фронті внаслідок різкого зменшення кількості оборонців у пояснювальній записці до законопроєкту № 10449-3 Олексій Гончаренко нічого не написав.

Законопроєкт сьогодні розглянуть на засіданні Верховної Ради

Як стало відомо після написання матеріалу, сьогодні, 7 лютого, урядовий законопроєкт про мобілізацію мають розглядати в сесійному залі парламенту. Він може бути затверджений у першому читанні. Про це повідомляють декілька народних депутатів.

— Комітет ВРУ з питань нацбезпеки та оборони підтримав урядовий законопроєкт з мобілізації. Чекаємо сьогодні після 13.00 голосування в залі в першому читанні, — написав народний депутат Ярослав Железняк в Телеграм.

ДОДАНО:

Законопроєкт ухвалили в першому читанні

Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт №10449 щодо посилення мобілізації у першому читанні.

Про це повідомив у Telegram Ярослав Железняк.

Внесення правок триватиме 14 днів - до 21 лютого, після цього проведуть друге читання та законопроєкт може бути ухвалений в цілому.

- Найбільш ймовірно ухвалять законопроєкт в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні, – зазначив народний депутат.

За підтримку проєкту закону проголосувало 243 депутати:

«Слуга народу» – 178

«Платформа за життя та мир» – 17

«За майбутнє» – 7

«Голос» – 3

«Довіра» – 18

«Відновлення України» – 12

Позафракційні – 8

Народні депутати від ЄС та «Батьківщини» за урядовий законопроєкт не голосували.