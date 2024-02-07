Дезінсекція та дератизація підвалів: «У квартирах на першому поверсі неможливо дихати!»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 232

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулися мешканці Раківки, які скаржаться на третю у цьому опалювальному сезоні обробку підвальних приміщень

Мешканці будинку на вулиці Республіканська 69, що на Раківці, звернулись до редакції «Кременчуцького Телеграфа» зі скаргою на останню обробку підвальних приміщень, яку фахівці проводили тут 6 лютого. За словами людей, після виконаних робіт, у квартирах на першому поверсі дихати неможливо.

«Крик душі! Республіканська 69, Раківка. За опалювальний сезон керуюча компанія провела вже третю дезінсекцію підвальних приміщень. У квартирах на першому поверсі неможливо дихати! Пече в очах, горлі, паморочиться у голові. Вікна не відкрити, бо не літо. За перші дві дезінфекції, проведені наприкінці осені, викинули на смітник усю картоплю, але то ніщо, у порівнянні зі шкодою для здоров'я», — скаржаться люди.

За словами мешканців будинку, в керуючій компанії «Будсервіс» їм повідомили, що мають план проведення заходів. Зверталися мешканці будинку і в службу допомоги мера.

«У службі мера хамськи відповіли: «Наймайте юриста!», — розповідають мешканці Раківки.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» зв'язався з керуючою компанією «Будсервіс», нам порадили писати запит для отримання вичерпної інформації. Однак розповіли, що в цьому будинку проводили планові заходи за зверненням мешканців однієї з квартир на першому поверсі.

«У жовтні була дератизація — від щурів, а в листопаді дезінсекція — таргани та комахи. Кожна з цих процедур робиться раз на рік. Проводилися роботи за заявкою людей, які страждають від тарганів. У лютому 2024 року зробили дезінсекцію, бо жалілися на тарганів мешканці однієї з квартир на першому поверсі. Ми зробили дезінсекцію одну наприкінці 2023 року, ще одну у лютому 2024 року».

У компанії кажуть, що це звична ситуація, коли одні громадяни не хочуть, щоб проводилися роботи, інші люди потерпають від тарганів. Втім, у керуючій установі зазначили, що не можуть не реагувати на запити людей.

Нагадаємо, у керуючій компанії «Будсервіс» запровадили повну клієнтську підтримку на офіційному сайті.