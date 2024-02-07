Дезінсекція та дератизація підвалів: «У квартирах на першому поверсі неможливо дихати!»

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулися мешканці Раківки, які скаржаться на третю у цьому опалювальному сезоні обробку підвальних приміщень
Мешканці будинку на вулиці Республіканська 69, що на Раківці, звернулись до редакції «Кременчуцького Телеграфа» зі скаргою на останню обробку підвальних приміщень, яку фахівці проводили тут 6 лютого. За словами людей, після виконаних робіт, у квартирах на першому поверсі дихати неможливо.
За словами мешканців будинку, в керуючій компанії «Будсервіс» їм повідомили, що мають план проведення заходів. Зверталися мешканці будинку і в службу допомоги мера.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» зв'язався з керуючою компанією «Будсервіс», нам порадили писати запит для отримання вичерпної інформації. Однак розповіли, що в цьому будинку проводили планові заходи за зверненням мешканців однієї з квартир на першому поверсі.
У компанії кажуть, що це звична ситуація, коли одні громадяни не хочуть, щоб проводилися роботи, інші люди потерпають від тарганів. Втім, у керуючій установі зазначили, що не можуть не реагувати на запити людей.
Нагадаємо, у керуючій компанії «Будсервіс» запровадили повну клієнтську підтримку на офіційному сайті.
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