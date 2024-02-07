Чемпіонат області з бойових мистецтв в Горішніх Плавнях зібрав понад 300 учасників

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 99 Партнерський проєкт

Третього лютого в Горішніх Плавнях відбувся чемпіонат Полтавської області з грепплінгу та панкратіону серед молодших юнаків, юнаків, юніорів та молоді й фестиваль бойових мистецтв для дітей 6-9 років.

Участь взяли понад 300 спортсменів із Лубен, Кременчука, Полтави, Горішніх Плавнів та борці з Кропивницького.

За результатами змагань сформовані збірні команди області у вікових групах U15, U17 та U20, і поїдуть на чемпіонаті України в березні до Білої Церкви.

У греплінгу в командному заліку 3 місце завоював клуб One team (Полтава), 2 місце — «Скорпіон» (Лубни), 1 місце здобули спортсмени з Ferrum fight club (Горішні Плавні).

У панкратіоні призерами стали такі команди: 3 місце — «Багратіон» (Лубни), 2 місце завоював «Ферум» (Горішні Плавні), 1 місце — «Скорпіон» (Лубни).

Організували змагання відокремлений підрозділ федерацій грепплінгу та панкратіону в Полтавській області, управління у справах молоді та спорту ОВА та НГО «Ferrum» (Горішні Плавні).

Змагання пройшли в приміщенні сучасного фізкультурно-оздоровчого комплексу з комфортними роздягальнями та усім необхідним для проведення тренувань та спортивних турнірів. Це стало можливим завдяки співпраці міської влади з представниками відповідального бізнесу та благодійників, якими для Горішньоплавнівської громади є гірничодобувні підприємства компанії Феррекспо і Благодійний фонд Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, засновниками якого є підприємець, інвестор і меценат Костянтин Жеваго та голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус.

Завдяки реалізації цих соціальних та благодійних проєктів талановита та обдарована молодь міста та області має змогу розвиватися, проводити продуктивно свій вільний час, досягати спортивних успіхів на змаганнях різного рівня або просто підтримувати себе у гарній фізичній формі.