Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Спорт, Полтавщина

Чемпіонат області з бойових мистецтв в Горішніх Плавнях зібрав понад 300 учасників

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 99 Партнерський проєкт

За результатами змагань сформовані збірні команди області

Третього лютого в Горішніх Плавнях відбувся чемпіонат Полтавської області з грепплінгу та панкратіону серед молодших юнаків, юнаків, юніорів та молоді й фестиваль бойових мистецтв для дітей 6-9 років.

Участь взяли понад 300 спортсменів із Лубен, Кременчука, Полтави, Горішніх Плавнів та борці з Кропивницького.

За результатами змагань сформовані збірні команди області у вікових групах U15, U17 та U20, і поїдуть на чемпіонаті України в березні до Білої Церкви.

У греплінгу в командному заліку 3 місце завоював клуб One team (Полтава), 2 місце — «Скорпіон» (Лубни), 1 місце здобули спортсмени з Ferrum fight club (Горішні Плавні).

У панкратіоні призерами стали такі команди: 3 місце — «Багратіон» (Лубни), 2 місце завоював «Ферум» (Горішні Плавні), 1 місце — «Скорпіон» (Лубни).

Організували змагання відокремлений підрозділ федерацій грепплінгу та панкратіону в Полтавській області, управління у справах молоді та спорту ОВА та НГО «Ferrum» (Горішні Плавні).

Змагання пройшли в приміщенні сучасного фізкультурно-оздоровчого комплексу з комфортними роздягальнями та усім необхідним для проведення тренувань та спортивних турнірів. Це стало можливим завдяки співпраці міської влади з представниками відповідального бізнесу та благодійників, якими для Горішньоплавнівської громади є гірничодобувні підприємства компанії Феррекспо і Благодійний фонд Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, засновниками якого є підприємець, інвестор і меценат Костянтин Жеваго та голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус.

Завдяки реалізації цих соціальних та благодійних проєктів талановита та обдарована молодь міста та області має змогу розвиватися, проводити продуктивно свій вільний час, досягати спортивних успіхів на змаганнях різного рівня або просто підтримувати себе у гарній фізичній формі.

0
Автор: Аліса Котова Джерело фото: Полтавська ОДА
Теги: боротьба грепплінг
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх