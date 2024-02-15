«Життя не закінчується у лікарні», — кременчужанка Тетяна Ященко про дитячу онкологію, благодійний фонд та народження хлопчика

До Міжнародного дня онкохворої дитини, який щорічно припадає на 15 лютого, «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з жінкою, родина якої боролася з онкологією донечки. Маленька Наталя Ященко кілька років провела у лікарняних палатах України та Європи, пережила інсульт, пересадку кісткового мозку від донора. Втім, дівчинка у віці 5 років «стала янголом». Як не опускати руки дізнавшись про страшний діагноз своєї дитини, та як пережити втрату після довгого шляху боротьби читайте у матеріалі
Завжди усміхнена, дівчинка, яка любить танці та спів. Такою свою Наталю пам’ятає Тетяна Ященко. Жінка згадує, що навіть не підозрювала, що на її родину чекають такі випробування.
Жінка згадує, що з першого візиту до лікарів почалася їх запекла боротьба з недугою. Шукати сили довелося, мобілізуючи їх залишки. Адже трохи раніше Тетяні вже доводилося збирати волю у кулак для іншої боротьби.
Коли твоя родина зустрічається з онкологією, важливо не закриватися у собі, говорить Тетяна. Маленька Наталя Ященко боролася з раком крові (лімфобластним лейкозом), з нею боролася родина, волонтери, пересічні містяни. Коштовне лікування сім'я проводила як в Україні, так і за кордоном. Тетяна згадує, її дівчинку у клініках пам’ятають і досі.
Маленькій Наталі не допомогла пересадка кісткового мозку, агресивний лейкоз забрав життя у п’ятирічної життєлюбної дівчинки. Сьогодні пані Тетяна говорить, «життя не закінчується у лікарні», про це варто пам’ятати як мамі, так і татові онкохворої дитини.
Втративши свого «усміхненого янгола» Тетяна почала опікуватися благодійним фондом під назвою «Намалюй щастя», жінка говорить, так було простіше пережити втрату. Спочатку кошти, які залишилися після лікування донечки, Тетяна передала на потреби онкохворих дітей, які лікувалися у Полтавському дитячому відділенні онкогематології.
Коштом фонду вдалося придбати біохімічний аналізатор для Полтавського дитячого відділення онкогематології. Разом із однодумцями фонд організовував свята для дітей, які перебувають у ремісії, розповідає жінка. До зборів фонд активно залучає іноземців.
Зараз допомога фонду більш розгалужена, розповідає Тетяна Ященко. Намагаються зосередитися на тих, хто цього потребує. Опікується фонд у Кременчуці родинами переселенців, які мають діток з ДЦП, неврологічними захворюваннями. А також кількома прифронтовими лікарнями.
Створила фонд, бо добре розуміє виклики дитячої онкології, розповідає жінка. Нині свою родину називає багатодітною. Адже крім старшого сина, ангела-Наталі у сім'ї Ященків з’явився найменший бешкетник.
До свого молодшого сина, розповідає, ще більш пильна, адже пережите лишається у пам’яті назавжди.
Усвідомити втрату та почати жити це життя з новими обставинами жінці допомогла родина, друзі та психолог. Закордоном психологічна допомога, це звична практика як для онкохворих пацієнтів, так і для їх родин, зазначає Тетяна.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» готує матеріал про єдине у Полтавській області дитяче відділення онкогематології, тож про те, як лікують дітей регіону у спеціалізованому центрі та на які показники здоров'я малечі варто звертати увагу в першу чергу читайте у матеріалі згодом.
Реквізити для допомоги фонду «Намалюй щастя»:
4246 0010 0099 3240 (номер картки, закріпленої за рахунком благодійного фонду)
Звіти про допомогу благодійного фонду можна знайти на офіційній сторінці Тетяни Ященко у Фейсбук.
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