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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині безвісти зникла 64-річна Тамара Іващенко

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 575

 
Якщо Вам відома інформація про безвісти зниклу, що допоможе пришвидшити її пошуки, повідомте про це Миргородський райвідділ поліції за телефонами: (099) 657-63-03, (066) 090-53-42 або 102

На Полтавщині розшукують безвісти зниклу 64-річну Тамару Іващенко. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Від рідних стало відомо, що зниклу жінку бачили востаннє сьогодні, 15 лютого, близько 10.00, неподалік Миргородської лікарні. На зв‘язок вона не виходить.

Прикмети зниклої: зріст 160 см, середньої статури, волосся сиве, стрижка коротка. Була одягнена в чорні штани, коричневу куртку та норкову шапку, а також перебувала в окулярах.

Якщо Вам відома інформація про безвісти зниклу, що допоможе пришвидшити її пошуки, повідомте про це Миргородський райвідділ поліції за телефонами: (099) 657-63-03, (066) 090-53-42 або 102.

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Автор: Дарія Згура
Теги: безвісти зникла Полтавщина
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