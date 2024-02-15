На Полтавщині безвісти зникла 64-річна Тамара Іващенко

Якщо Вам відома інформація про безвісти зниклу, що допоможе пришвидшити її пошуки, повідомте про це Миргородський райвідділ поліції за телефонами: (099) 657-63-03, (066) 090-53-42 або 102
На Полтавщині розшукують безвісти зниклу 64-річну Тамару Іващенко. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Від рідних стало відомо, що зниклу жінку бачили востаннє сьогодні, 15 лютого, близько 10.00, неподалік Миргородської лікарні. На зв‘язок вона не виходить.
Прикмети зниклої: зріст 160 см, середньої статури, волосся сиве, стрижка коротка. Була одягнена в чорні штани, коричневу куртку та норкову шапку, а також перебувала в окулярах.
Якщо Вам відома інформація про безвісти зниклу, що допоможе пришвидшити її пошуки, повідомте про це Миргородський райвідділ поліції за телефонами: (099) 657-63-03, (066) 090-53-42 або 102.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.