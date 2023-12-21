Парламент України ухвалив законопроєкт про використання в медицині ліків на основі канабісу

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 134

У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що це історичне рішення

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт № 7457 про використання в медицині ліків на основі канабісу. У Міністерстві охорони здоров’я вважають, що це історичне рішення. «За» проголосували 248 народних депутатів.

Після першого читання закон був суттєво доопрацьований — до нього подали майже 900 правок, з яких враховано більш як сто.

Медичний канабіс — це ліки для мільйонів людей: онкопацієнтів, людей з розсіяним склерозом, пацієнтів, що отримують паліативну допомогу тощо.

Щоби здійснювати діяльність, пов’язану з вирощуванням, імпортуванням/експортуванням, виробництвом, зберіганням медичного канабісу доведеться отримати ліцензію.

Наприклад, закон дозволяє вирощувати медичні коноплі в Україні тільки в умовах закритого ґрунту (наприклад, теплиці), із цілодобовим відеоспостереженням і наданням цілодобового доступу до нього Нацполіції.

Ухвалений документ також передбачає, що кожна рослина, партія продуктів перероблення, одиниця фасованої продукції, пакування ліків на основі канабісу маркуватиметься унікальним електронним ідентифікатором. Дані вноситимуться до спеціально створеної єдиної інформаційної бази.

Оскільки запуск механізму внутрішнього виробництва вимагатиме часу для того, щоби ліки з медичних конопель потрапили швидше до пацієнта, на першому етапі виробництво здійснюватиметься з імпортованої сировини. Для цього суб'єкту господарювання потрібно отримати ліцензію на імпорт сировини, а також супутні ліцензії (перевезення, зберігання, продаж тощо) та зареєструвати ввезену рослинну субстанцію канабісу (активний фармацевтичний інгредієнт) у Державному реєстрі лікарських засобів. Після цього з неї можна буде виробляти ліки.

Міністерство охорони здоров’я затвердить перелік хвороб і станів, за яких пацієнту можуть призначати ліки на основі медичного канабісу.

Раніше ми писали, що доцільність терапевтичного застосування конопель підтверджене вченими для таких станів:

неврологічні захворювання — розсіяний склероз, епілепсія (за попередніми висновками, канабіс може мати позитивний вплив на лікування хвороби Альцгеймера, хвороби Хантінгтона і синдрому Туретта);

захворювання травного тракту (за переконливими доказами, коноплі мають значний позитивний ефект на полегшення побічних ефектів під час хіміотерапії при онкології (особливо при нудоті та блювоті) та побічних ефектів, пов’язаних з лікуванням ВІЛ/СНІД; позитивний ефект спостерігається також щодо виразкового коліту і хвороби Крона, а також при запаленні та дисфункції моторики кишківника; препарати на основі канабісу використовуються для посилення апетиту при захворюваннях, що призводять до втрати ваги та виснаження);

наркотична залежність та проблеми психічного характеру (ефективним є використання канабісу як замісної терапії для опіоїдів, стимуляторів (зокрема, кокаїну) та алкоголю, а також для подолання тривоги, посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни, та порушення сну);

хронічний біль невропатичного походження;

паліативна допомога (в основному препарати на основі канабісу застосовують для полегшення комплексу симптомів у онкохворих, які потребують паліативної допомоги, включаючи полегшення болю, розладів харчування, налагодження сну).

Окрім цього, науково доведено, що фітоканабіноїди здійснюють високоефективну антимікробну дію (на стафілококи та стрептококи), а також демонструють помітний позитивний ефект при лікуванні посттравматичного синдрому, різних захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, різних форм склерозу, герпесу, діабетичної нейропатії, анорексії та багатьох інших недугів.

Відпускатимуть ліки на основі медичних конопель виключно за призначенням лікаря відповідно до медичних показань та за електронним рецептом (як це відбувається у випадку призначення наркотичних та психотропних препаратів). Пацієнти зможуть перевозити й зберігати такі ліки у кількості, визначеній одним рецептом.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання чинності. Упродовж трьох місяців Кабмін має увідповіднити прийнятим законом усі нормативно-правові акти: створити 5 нових та змінити 12 чинних.

Ліки на основі канабісу дозволені у 56 країнах, у тому числі державах ЄС, Канаді, Великій Британії та Сполучених Штатах. Експертний комітет Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) з питань наркотичної залежності у червні 2018 року та в січні 2019 року опублікував звіти наукових досліджень. У них йдеться, що терапевтичний ефект канабідіолу, що міститься в коноплях, не є психоактивною речовиною, належить до природних канабіноїдів, не призводить до наркотичного спʼяніння, не викликає залежності, не має серйозних побічних ефектів та має значний терапевтичний потенціал.