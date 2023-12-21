Наступного року на військову службу планують призивати чоловіків, які виїхали за кордон

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 178

Проти тих, хто не зʼявиться до призовних пунктів, застосують «санкції»

Наступного року планують призвати на військову службу до лав Сил оборони чоловіків призовного віку, що перебувають за кордоном. Про це повідомив Міністр оборони Рустем Умєров.

Відомо, що українських чоловіків, які проживають у Німеччині та інших країнах, попросять зʼявитися до призовних пунктів. А проти тих, хто не зʼявиться до таких пунктів, застосують «санкції».

Нагадаємо, що мобілізацію планують проводити жорсткіше та залучити до цього місцеву владу і поліцію.







