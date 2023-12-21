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Кременчук, Освіта

Міністр освіти і науки вручив кременчуцьким школяркам дипломи про президентську стипендію

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 3

 

Марія Плахотна та Софія Єрмакова зустрілися з Оксеном Лісовим

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий вручив кременчуцьким школяркам Марії Плахотній та Софії Єрмаковій дипломи про президентську стипендію. Про це повідомляє департамент освіти Кременчука.

Учениця Кременчуцького ліцею № 10 «Лінгвіст» Марія Плахотна минулого року здобула друге місце на Всеукраїнській учнівській олімпіаді з екології. А учениця 10 класу Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь» Софія Єрмаковій стала переможницею III етапу конкурсу-захисту науково-дослідних робіт Малої академії наук України (секція «Кримськотатарська гуманітаристика»).

Нагадаємо, шестеро кременчуцьких ліцеїстів отримуватимуть стипендії Президента України. Серед них також 11-класники Роман Волочай, Назар Гуз, Богдан Шеметов та випускниця Юлія Попадіна.

Інтерв'ю з кременчужанами, яким призначили президентську стипендію, «ТелеграфЪ» публікував 21 листопада. Його можна прочитати за посиланням.

Раніше ми писали, що Марія Плахотна виграла проєкт, який передбачає навчання із вчителями з Массачусетсу. А Софія Єрмакова отримала окуляри віртуальної реальності за перемогу у Всеукраїнському конкурсі «КрутеЗНО».

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Автор: Катерина Турубара
Теги: стипендія ліцеї школярі
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