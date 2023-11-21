ТЪ поспілкувася з кременчуцькими ліцеїстами, які отримуватимуть Президентську стипендію

Сьогодні, 14:36 Переглядів: 111

Днями стало відомо, що 6 кременчуцьких ліцеїстів отримуватимуть стипендії Президента України.

Відповідно до наказу Міністерства освіти й науки, ці стипендії призначили переможцям Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН у 2022-2023 навчальному році.

Серед кременчужан стипендії матимуть:

Роман Волочай, учень 11 класу наукового ліцею «Політ», переможець олімпіади з інформатики, II місце;

Назар Гуз, учень 11 класу наукового ліцею «Політ», переможець олімпіади з інформатики, II місце;

Марія Плахотна, учениця 11 класу Кременчуцького ліцею № 10 «Лінгвіст», переможниця олімпіади з екології, II місце;

Богдан Шеметов, учень 11 класу наукового ліцею «Політ», переможець олімпіади з хімії, II місце;

Софія Єрмакова, учениця 10 класу Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь», переможниця конкурсу-захисту, І місце;

Юлія Попадіна, випускниця наукового ліцею «Політ», переможниця конкурсу-захисту МАН секції «Технологічні та перспективні технології», І місце.

Тоді «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з переможцями та дізнався, як ліцеїстам вдалося досягти такого успіху.

Роман Волочай, учень 11 класу наукового ліцею «Політ» (директор Леся Крупіна). Хлопець зайняв II місце в олімпіаді з інформатики. А його наставником був викладач інформатики Валентин Мельник.

— Ще в 7 класі мене відправили до репетитора з інформатики, саме з програмування. Потім я дізнався про Валентина Івановича й захотів потрапити до нього та у 8 класі мені це вдалося. Тренування у нас постійне — іноді це онлайн формат, а іноді офлайн. Складнощів у підготовці багато різних, але ми їх долаємо. Я не очікував, що отримаю президентську стипендію, до речі, навіть не знав про неї. Мені просто повідомили, що потрібно податись на неї, я оформив різні документи, і от не так давно дізнався, що мене туди затвердили. Я хочу сказати, що головне — це практика. Займайтеся якомога більше часу, — розповів Роман.

Назар Гуз, учень 11 класу наукового ліцею «Політ». Хлопець також зайняв II місце в олімпіаді з інформатики. Його наставником теж був викладач інформатики Валентин Мельник.

Ліцеїсти «Польоту» стали переможцями Відкритої всеукраїнської олімпіади з інформатики NetOI

— Я обрав цю сферу, мабуть, через гнучкість. Тому що, якщо обрати, наприклад математику, то там все відбувається на папері. А в інформатиці вже є якісь потужності комп’ютера, які можна дуже широко застосувати, скажімо, мільйон операцій за секунду. Я готуюсь до олімпіад з 8 класу постійно. Основна складність — це перебороти себе, бо іноді дійсно трохи не вистачає мотивації. Навіть коли ти знаєш, що те, що ти робиш — це круто, цікаво, і ти любиш цим займатися. Треба приділяти дуже багато часу. Коли дізнався, що виграв президентську стипендію, звісно, було дуже приємно. Вони хочуть, щоб ми розвивались, щоб у нас була мотивація і це дуже круто, — розповів Назар.

Марія Плахотна, учениця 11 класу Кременчуцького ліцею № 10 «Лінгвіст» (директор Наталія Мамон). Дівчина зайняла II місце в олімпіаді з екології.

— Я обрала екологію, адже наразі це дуже актуально та дуже потрібно. А у воєнний період тим паче покращувати екологію є надзвичайно важливо. Вже влітку 2022 року ми почали дослідження та почали писати наукову роботу, і з того часу активно займалася пошуком інформації та покращенням, дослідженням і вже взимку почала свій захист. Оскільки для мене ця сфера нова і вона вимагала базових знань, тому було насправді дуже цікаво досліджувати та готуватися до написання роботи, тому що варто знати основну інформацію. Зі складнощів було, мабуть, те, що це нова сфера, нова діяльність, потрібно якомога глибше зануритися в цю тему, дослідити її та захистити свою роботу. Коли дізналася, що отримала стипендію Президента, насправді мені було дуже приємно. Для мене це була неймовірна інформація, була сповнена емоціями та переживаннями, оскільки була пророблена велика робота. І насправді я пишаюсь нашою командою, і для мене це велика честь отримати цю стипендію. Я розумію відповідальність та насправді дуже рада і дуже вдячна за це, — розповіла Марія.

Богдан Шеметов, учень 11 класу наукового ліцею «Політ». Хлопець зайняв II місце в олімпіаді з хімії.

— Я обрав цю сферу, оскільки ще з 8 класу вчителька хімії заохотила мене вивчати хімію вирощуванням кристала на кухні. Я захопився цією наукою і якось воно пішло-поїхало, як то кажуть. Підготовка до олімпіади ніколи не закінчується. Я постійно готуюся ще з 8 класу. Розв’язую щось з вчителем займаюся, сам щось читаю. Багато різних складнощів є у підготовці, одна з яких постійні повітряні тривоги. Коли мені друг скинув наказ про президентську стипендію я дуже зрадів. Тому що це класно, коли твої знання, твої досягнення оцінюють не лише словами подяки, — розповів Богдан.

Софія Єрмакова, учениця 10 класу Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь» (директор Тетяна Одерій). Дівчина зайняла І місце у конкурсі-захисті МАН секції «Кримськотатарська гуманістика». А її наставником була заступниця директора з навчально-виховної роботи Оксана Пропастіна.

Кременчуцька ліцеїстка отримала окуляри віртуальної реальності за перемогу у конкурсі

— По-перше, я обрала цю секцію, оскільки у мене по маминій лінії, були родичі в Криму. І тому з дитинства мені багато розповідали про цю культуру, і вона для мене здавалася настільки таємничою, наскільки це можливо, саме це мене дуже цікавило та приваблювало. А по-друге, я дуже люблю мистецтво. А у кримських татар мистецтво і їхня історія, як народу дуже сильно переплітається, тому що депортація дуже сильно впливала на цей народ і змінювалося буквально все. Загалом готувалася до цього дуже довго, з певними складнощами, роботу над проєктом почала ще у 8 класі. Коли дізналася, що виграла Президентську стипендію перше відчуття було — це дійсно я? Це дійсно ми таке зробили? Ми змогли, невже… І це дійсно дало зрозуміти, що ми рухаємося в тому напрямку, в якому треба і це круто, — розповіла Софія.

Юлія Попадіна, випускниця наукового ліцею «Політ». Дівчина зайняла І місце у конкурсі-захисті МАН секції «Технологічні та перспективні технології».

— В загалі мені ця секція здається доволі перспективною в плані відбудови нашої країни, тому я обрала саме її. І доволі цікаво робити дослідження саме в технологічній сфері. Я обирала між теоретичною фізикою та перспективними технологіями та останню роль відіграла, звичайно, порада мого наукового керівника. А також мені особисто здається сфера доволі важливою для майбутнього як нашої держави, так і взагалі розвитку. Свій шлях з МАНу я почала ще в класі 10. Щодо президентської стипендії. Після того, як я отримала І місце науковий керівник сказав, що я отримаю стипендію Президента. Насправді я не повірила, думала, що це просто якийсь жарт, що це просто науковий керівник намагається мене підбадьорити. Але коли вже отримала наказ, то дуже здивувалася. Я цього наче очікувала, але морально не була готова. Це круто, — розповіла Юлія.

Також усі ліцеїсти розповіли, що стипендія виплачуватиметься з вересня 2023 року по вересень 2024 року. А ось суму стипендії жоден з переможців ще не знає. Оскільки виплати почнуться незабаром та перша виплата буде одразу за три місяці: вересень, жовтень та листопад.