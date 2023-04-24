Кременчуцька ліцеїстка виборола друге місце на Всеукраїнській олімпіаді з екології

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 269

Марія Плахотна, учениця 10 класу Кременчуцького ліцею №10 «Лінгвіст», здобула друге місце на Всеукраїнській учнівській олімпіаді з екології. Про це повідомляє департамент освіти нашого міста.

Фінальний етап олімпіади проходив з 19 по 21 квітня в онлайн-форматі. За перемогу боролись 63 учасники зі всієї України.

Особливістю участі в учнівській олімпіаді з екології є не лише володіння теорією, але й робота над власним проєктом. «Фітоіндикація водних екосистем» – таку назву мав науковий проєкт, який Марія Плахотна захищала англійською мовою.

До фіналу ученицю ліцею підготували президент Кременчуцького міського наукового товариства МАН України Олена Сьомик та перший проректор КрНУ імені Михайла Остроградського Володимир Никифоров.

- Ми надзвичайно вдячні за допомогу першому проректору Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Володимиру Нікіфорову, що був науковим консультантом Марії, а також надав можливість працювати в науковий лабораторії університету, – каже Олена Сьомик.

З проєктом «Фітоіндикація водних екосистем» Марія посіла друге місце серед 15 переможців олімпіади.