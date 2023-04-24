Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 25 квітня енергетики проводитимуть планові роботи
У вівторок, 25 квітня, з 8.00 до 17.00 у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- вул. Андріївська, 4-8/1, 5-18А;
- вул. Локомотивна, 1А-30, 23А-38;
- вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;
- вул. Переяславська, 2-37/10, 37/12;
- вул. Юрія Руфа, 45-63/1, 65А;
- вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;
- вул. Майора Пугача, 16/16-36;
- просп. Свободи, 84;
- вул. Лебедина, 5-40/4;
- вул. Капітана Трусова, 5-40;
- вул. Єднання України, 8/6-23/1;
- пров. Ринковий, 1/13;
- пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;
- пров. Дмитра Барковського, 13-26;
- вул. Зинаїди Тулуб, 21/10;
- вул. Межева, 1-26;
- вул. Новомежева, 2/1;
- вул. Сержанта Мельничука, 12/37А.
За заявою користувачів:
- кварт. 278, 4;
- пров. Квітки Цісик, 32, 34, 36, 36А.
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Івана Франка, 29, 33, 38;
- с.Потоки;
- с. Мала Кохнівка;
- туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;
- туп. 2-й Гайдамацький, 3-5;
- пров. Гайдамацький, 2/55-86;
- вул. Космонавтів, 59/16-86;
- вул. Михайлівська, 16/42-21;
- вул. Пилипа Орлика, 9-11/37.
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Івана Мазепи, 7;
- вул. Перемоги, 32/5,34;
- вул. Софіївська, 6.
Через роботи при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.