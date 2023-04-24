Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У вівторок, 25 квітня, з 8.00 до 17.00 у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

вул. Андріївська, 4-8/1, 5-18А;

вул. Локомотивна, 1А-30, 23А-38;

вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;

вул. Переяславська, 2-37/10, 37/12;

вул. Юрія Руфа, 45-63/1, 65А;

вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;

вул. Майора Пугача, 16/16-36;

просп. Свободи, 84;

вул. Лебедина, 5-40/4;

вул. Капітана Трусова, 5-40;

вул. Єднання України, 8/6-23/1;

пров. Ринковий, 1/13;

пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;

пров. Дмитра Барковського, 13-26;

вул. Зинаїди Тулуб, 21/10;

вул. Межева, 1-26;

вул. Новомежева, 2/1;

вул. Сержанта Мельничука, 12/37А.

За заявою користувачів:

кварт. 278, 4;

пров. Квітки Цісик, 32, 34, 36, 36А.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Івана Франка, 29, 33, 38;

с.Потоки;

с. Мала Кохнівка;

туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;

туп. 2-й Гайдамацький, 3-5;

пров. Гайдамацький, 2/55-86;

вул. Космонавтів, 59/16-86;

вул. Михайлівська, 16/42-21;

вул. Пилипа Орлика, 9-11/37.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Івана Мазепи, 7;

вул. Перемоги, 32/5,34;

вул. Софіївська, 6.

Через роботи при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу: