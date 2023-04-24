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Вихованець ХК «Кременчук» Володимир Кобзар двічі тікав від війни

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 354

 

Захисник хокейного клубу «Призма» (Рига) Володимир Кобзар у Латвії зустрівся зі своїм тренером Валерієм Клюшньовим, під керівництвом якого Володимир тренувався у хокейному клубі «Кременчук». Володимир уродженець Луганська. З початку російсько-української війни його родині у 2014 році довелося покинути рідне місто. Жив в Одесі та тренувався у «Ковалівських кабанах» (Київська область), проте у 2017 році продовжив тренування у ХК «Кременчук».

Хокеїсти «Кременчука» 2009 завоювали золото на Міжнародному турнірі Riga Hockey Cup

Вдруге через обстріли російських військ хокеїсту довелося покинути команду й місто в якому вони обжилися. Тому з початку повномасштабного наступу Володимир з родиною покинули Кременчук та виїхали у Латвію.

Володимир поспілкувався зі своїм тренером, який приїхав на змагання зі своїми юними вихованцями на турнір «Riga Hockey Cup». Про особливості тренування закордоном та рівень підготовки розповів тренер Валерій Клюшньов:

Вова розповів, що дуже згодилися навички, які він здобув у Кременчуці. Шляхом цього йому було легше у команді ніж іншим хлопцям, адже розумів, що від нього хочуть. Він також розповів, що у країні всі приватні клуби. Батьки платять за відвідування 200 євро, а українці 150 євро (через війну в країні). Тренування у спортсменів кожного дня. ОФП у них немає, вони самі ходять до спортзалу, зауважив тренер Валерій Клюшньов.
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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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