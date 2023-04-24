Вихованець ХК «Кременчук» Володимир Кобзар двічі тікав від війни

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 354

Захисник хокейного клубу «Призма» (Рига) Володимир Кобзар у Латвії зустрівся зі своїм тренером Валерієм Клюшньовим, під керівництвом якого Володимир тренувався у хокейному клубі «Кременчук». Володимир уродженець Луганська. З початку російсько-української війни його родині у 2014 році довелося покинути рідне місто. Жив в Одесі та тренувався у «Ковалівських кабанах» (Київська область), проте у 2017 році продовжив тренування у ХК «Кременчук».

Вдруге через обстріли російських військ хокеїсту довелося покинути команду й місто в якому вони обжилися. Тому з початку повномасштабного наступу Володимир з родиною покинули Кременчук та виїхали у Латвію.

Володимир поспілкувався зі своїм тренером, який приїхав на змагання зі своїми юними вихованцями на турнір «Riga Hockey Cup». Про особливості тренування закордоном та рівень підготовки розповів тренер Валерій Клюшньов: