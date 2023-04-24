Хокеїсти «Кременчука» 2009 завоювали золото на Міжнародному турнірі Riga Hockey Cup

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 123

Вітаємо наших спортсменів з перемогою на міжнародному турнірі

Вперше за всю історію проведення «Riga Hockey Cup» українська команда здобула перше місце. І це золото їде до Кременчука.

Міжнародний турнір серед юнаків 2009 р.н. проходив у Ризі (Латвія). Участь у змаганнях взяли 8 команд з Латвії, Естонії, Литви, Швеції, Фінляндії, Словенії та України.

Кременчуцька команда витупила під керівництвом тренерів: Андрія Смірнова, Віктора Торяника та Дениса Ісаєнка. Наші хлопці зіграли 8 ігор та завоювали 8 перемог.

«Пантер» (Естонія) – «Кременчук» - 0:3

«Кременчук» - «LeKi Valkoinen» (Фінляндія) - 9:1

«Karhu-Kissat Bears» (Фінляндія) – «Кременчук» - 0:8

«Hockey Punks Academy» (Литва) – «Кременчук» - 2:3

«Кременчук» - «Kiekko-Laser» (Фінляндія) – 2:0

«Призма В» (Латвія) – «Кременчук» - 0:8

«Кременчук» - «Tappara Valkoinen» (Фінляндія) – 11:0

«Varmdo HC» (Швеція) – «Кременчук» - 1:8

Завдяки талановитості та наполегливості кременчуцьких хокеїстів, команда завоювала головний приз турніру «Riga Hockey Cup» та заслужено стала чемпіоном.