Хокеїсти «Кременчука» 2009 завоювали золото на Міжнародному турнірі Riga Hockey Cup

Вперше за всю історію проведення «Riga Hockey Cup» українська команда здобула перше місце. І це золото їде до Кременчука.
Міжнародний турнір серед юнаків 2009 р.н. проходив у Ризі (Латвія). Участь у змаганнях взяли 8 команд з Латвії, Естонії, Литви, Швеції, Фінляндії, Словенії та України.
Кременчуцька команда витупила під керівництвом тренерів: Андрія Смірнова, Віктора Торяника та Дениса Ісаєнка. Наші хлопці зіграли 8 ігор та завоювали 8 перемог.
Завдяки талановитості та наполегливості кременчуцьких хокеїстів, команда завоювала головний приз турніру «Riga Hockey Cup» та заслужено стала чемпіоном.
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