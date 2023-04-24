Завтра Кременчук попрощається з військовим Юрієм Гогуленком, який пройшов Іловайськ

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Завтра, 25 квітня, у Кременчуці попрощаються з військовим Юрієм Гогуленком. Військовий з Кременчука Юрій Вікторович Гогуленко помер 18 квітня.

Юрій народився 1-го червня 1971 року у Кременчуці. З 1986 до 1989 року навчався у ВПУ №7. З початку російсько-української війни Юрій став на захист України й з 2014 до 2015 року боронив незалежність на сході країни у складі 92 ОМБр, перша тактична рота, старший кулеметник БТР-70. Своїм другим днем народження вважав – 27 серпня 2014 року. Коли в Іловайську отримав тяжке осколкове поранення в ногу після обстрілу градами. Після повернення додому разом з побратимами спілкувався з кременчуцькою молоддю, зокрема студентами Кременчуцького національного університету.

З початку повномасштабного наступу росії Юрій був призваний на військову службу під час мобілізації 1.03.2022 року та був солдатом. Служив у лавах Територіальної оборони. Помер 18 квітня після довготривалої хвороби. У Юрія залишилися донька та батьки.

Співчуття рідним та близьким!

Поховання Юрія Гогуленка відбудеться завтра, 25.04.2023, а саме: