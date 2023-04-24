Курс долара, євро та злотого після вихідних: де в Кременчуці 24 квітня вигідно обмінювати валюту

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 224

Після вихідних, 24 квітня, Національний банк України підвищив офіційний курс валют. Євро у порівнянні з минулою п’ятницею подорожчав на 9 копійок, а польський злотий – на 2 копійки. Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Готівковий курс долара, євро та злотого також підвищився на декілька копійок.

Сьогодні у відділеннях банків у Кременчуці:

Д олар США

купують - по 36,90 — 38,10 грн,

продають - по 37,98 — 38,60 грн.

Найвигідніший курс здачі – у Полтава-Банку (38,10 грн за $1).

Найвигідніший курс купівлі - у ПриватБанку (37,98 грн за $1).

Варто зазначити, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу.

Є вро

купують - по 40,45 — 41,50 грн,

продають - по 41,70 — 42,50 грн.

Найвигідніший курс здачі - у Полтава-Банку (41,50 грн).

Найвигідніший курс купівлі – у ПриватБанку (41,70 грн).

З лотий

купують по 8,32 — 8,80 грн,

продають - по 9,00 — 9,20 грн.

Найвигідніше курс здачі – у Полтава-Банку (8,80 грн).

Найвигідніший курс купівлі – в Ідея Банку, Полтава-Банку та Креді Агріколь Банку (9,00 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів

+380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:

https://t.me/obmenopt

Курс валют НБУ на 2 4 .0 4 .2023 року: