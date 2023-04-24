Рівень води у Кременчуці станом на ранок 24 квітня

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Рівень води у Дніпрі в районі Кременчука продовжує знижуватися. Як повідомили у Кременчуцькій РВА, станом на ранок 24 квітня рівень води у верхньому б’єфі у Дніпрі склав 81,4 метра, у нижньому - 64,8 метра. Для порівняння, станом на 23 квітня рівень води у верхньому б’єфі у Дніпрі складав 81,3 метра, у нижньому - 65 метрів.

Підтопленими залишаються 107 домогосподарств, 320 присадибних ділянки та 2 будівлі у Кременчуцькому районі - Кривушах, Самусіївці, Кам’яних Потоках, Чечелевому, Потоках та Дмитрівці. Евакуація людей протягом минулої доби не проводилася, викликів щодо порятунку людей внаслідок підтоплення до ДСНС району не надходило.

Укргідрометцентр залишає помаранчевий рівень небезпеки.



