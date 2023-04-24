Рівень води у Кременчуці станом на ранок 24 квітня

Рівень води у Дніпрі в районі Кременчука продовжує знижуватися. Як повідомили у Кременчуцькій РВА, станом на ранок 24 квітня рівень води у верхньому б’єфі у Дніпрі склав 81,4 метра, у нижньому - 64,8 метра. Для порівняння, станом на 23 квітня рівень води у верхньому б’єфі у Дніпрі складав 81,3 метра, у нижньому - 65 метрів.
Підтопленими залишаються 107 домогосподарств, 320 присадибних ділянки та 2 будівлі у Кременчуцькому районі - Кривушах, Самусіївці, Кам’яних Потоках, Чечелевому, Потоках та Дмитрівці. Евакуація людей протягом минулої доби не проводилася, викликів щодо порятунку людей внаслідок підтоплення до ДСНС району не надходило.
Укргідрометцентр залишає помаранчевий рівень небезпеки.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.