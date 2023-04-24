Де у Кременчуці можна безкоштовно пройти тест на вагітність

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У Кременчуці можна безкоштовно пройти тест на вагітність. Про це повідомляє Кременчуцький перинатальний центр.

Зверніться до фахівців за адресами:

жіноча консультація №1 на вул. Мазепи, 17;

жіноча консультація №2 на вул. Київській, 14;

центр планування сім'ї (2 поверх гінекологічного корпусу перинатального центру на вул. Майора Борищака, 20/3);

у гінекологічне відділення (4 поверх гінекологічного корпусу перинатального центру на вул. Майора Борищака, 20/3).

Лікар акушер-гінеколог проведе огляд, надасть тест-смужку для діагностики вагітності та за потреби призначить УЗД. Не потрібно платити за огляд лікаря, тест на вагітність або УЗД.

Ви не впевнені вагітні чи ні? Не потрібно йти в аптеку за тестом! Зверніться до нас. Відповідь за 15 хвилин! – мовиться у дописі на сторінці перинатального центру у фейсбуці.

Довідки за телефонами 0980432338, 0672848077.