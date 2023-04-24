Сьогодні, 24 квітня, близько 17.30, у Кременчуці, на вулиці Київській, в районі «Айсберга» сталась ДТП. Про це повідомили у соцмережах.
Одна з машин перевернулась догори дном. На місці працюють медики та поліція.
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Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, водій Mazda не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та допустив наїзд на припаркований Opel Zafira.
Ніхто не травмувався.
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