Дерева абрикос у Кременчуці знов вразила хвороба — фруктів не буде

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 270

Цього року кременчужани знов залишаться без абрикос — дерева хворіють. Містяни обговорюють, що дерева цвіли рясно, але зав’язі на гілках немає, ніби посохла. Припускають — це трапилося через заморозки.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав у директора фермерського господарства «Атланта», яке спеціалізується на вирощуванні плодових культур, Василя Кравченка, що сталося з рослинами.

— Дерева вразив моніліоз* — це хвороба, яка мала місце і минулого року, — пояснив Василь Кравченко. — Вона розвинулася через дощі та низьку температуру повітря. Листя «відійдуть», відростуть, а от плодів — не буде.

Фермер також зазначив, що якщо не обробляти дерева — а це треба робити з осені — хвороба прогресуватиме і надалі. Дерева абрикос у місті, звичайно, ніхто не обробляв минулого року — тож маємо такий результат.

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*Моніліоз – дуже небезпечне захворювання. Хвороба може вразити всі кісточкові культури, 12 видів дерев, серед яких абрикос, персик, вишня, слива тощо. Збудником хвороби є недосконалий гриб Monilia cinerea Bonord. Може проявитись у двох формах: наприкінці або відразу після цвітіння – у формі моніліального опіку, а також у літній період — у формі плодової гнилі (плоди загнивають і вкриваються нальотом).