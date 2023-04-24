Вчора у Полтаві горіла квартира: врятували 3 людей

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Вчора, 23 квітня, о 21.30, у Полтаві, у провулку Шевченка у Київському районі міста сталась пожежа в одній із квартир житлового будинку. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.

Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували 3 людей, з них дитину та дорослого евакуювали. Пожежу ліквідували о 22.40. Вогонь знищив домашні речі, а також пошкодив 18 кв. м внутрішнього оздоблення стін та стелі. Від повного знищення полум'ям квартиру врятували.

До гасіння залучалися 13 людей особового складу ДСНС та 3 автомобілі.

Наразі причина пожежі встановлюється.