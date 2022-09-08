Як у Кременчуці збирають урожай яблук

«Кременчуцький ТелеграфЪ» побував у фермерському господарстві та на власні очі побачив, як збирають цьогорічний врожай яблук
О 9 ранку у яблуневих садах неподалік Кременчука — кипить робота. Бригади працівників вручну збирають яблука.
Невеликі, метри 2-3 заввишки дерева, що ростуть у метрі одне від одного, обліплені великими та яскравими плодами.
- Дивіться, наче грона, — показує співзасновник ТОВ «Декор-Агро» Василь Кравченко.
- А холоду яблука не бояться?
- Навпаки. Коли холодні ночі, яблуко набирає солодкості та кольору.
Садам ТОВ «Декор-Агро» - п’ять років. Врожай, який, за попередніми прогнозами, має бути непоганим, — результат щоденної праці команди підприємства. Тут росте близько десяти сортів яблук, переважно — осінньої та зимової групи, які можна зберігати до наступної весни. Всього сад займає близько 80 гектарів.
Протягом року тут триває обрізка, підкормка, обробка дерев. Нині — збір урожаю. Яблука, виявляється, не можна просто брати та зривати. Бригадирка Наталя Бігдан, яка відповідає за свою команду з 18 людей, розповідає, як зробити це правильно.
Тим часом працівники навантажують яблука з відер у великий ящик. Окремо — перший, другий сорт, окремо — те, що піде на перероблення. Ящики скріплені з принципом вагонів, які везе трактор.
Кожен працівник за день збирає щонайменше тонну яблук. Зізнаються, що справа — не з легких, проте призвичаїлись, та й умови праці хороші.
На яблуках ми бачимо білий наліт. Питаємо, що це? Чи безпечно?
На підприємстві є потужності для зберігання плодів на 2,5 - 3 тисячі тонн. Потім яблука відправляються на прилавки торгових мереж. Найприємніше, що всі ці яблука можуть скуштувати кременчужани. Ми їх можемо купити у найближчих магазинах нашого міста..
Він зізнається, що плани на експорт продукції були, навіть приїжджали зацікавлені підприємці. Та війна зруйнувала плани. Нині для експорту — надто складна логістика. Втім, сади ТОВ «Декор-Агро» називають «садами Перемоги». Адже перші яблука з садів підприємства, саме на яблучний спас, поїхали на передову до наших захисників. Частина врожаю відтепер постійно відправляється на фронт, а також нашим переселенцям. Таким чином допомога у тилу «конвертується» у нашу спільну перемогу.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер