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Як у Кременчуці збирають урожай яблук

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 893

«Кременчуцький ТелеграфЪ» побував у фермерському господарстві та на власні очі побачив, як збирають цьогорічний врожай яблук 

О 9 ранку у яблуневих садах неподалік Кременчука — кипить робота. Бригади працівників вручну збирають яблука. 

Невеликі, метри 2-3 заввишки дерева, що ростуть у метрі одне від одного, обліплені великими та яскравими плодами. 

- Дивіться, наче грона, — показує співзасновник ТОВ «Декор-Агро» Василь Кравченко.

- А холоду яблука не бояться? 

- Навпаки. Коли холодні ночі, яблуко набирає солодкості та кольору.

Садам ТОВ «Декор-Агро» - п’ять років. Врожай, який, за попередніми прогнозами, має бути непоганим, — результат щоденної праці команди підприємства. Тут росте близько десяти сортів яблук, переважно — осінньої та зимової групи, які можна зберігати до наступної весни. Всього сад займає близько 80 гектарів.

Протягом року тут триває обрізка, підкормка, обробка  дерев. Нині — збір урожаю. Яблука, виявляється, не можна просто брати та зривати. Бригадирка Наталя Бігдан, яка відповідає за свою команду з 18 людей, розповідає, як зробити це правильно.

 

- Щоб яблуко зберігалось, воно повинно бути неушкодженим. Його не треба натискати, треба взяти з боку хвостика та серцевини, або ж повністю — в долоню, — каже пані Наталя. - Треба обов'язково зберегти хвостик, щоб яблука краще зберігалось.

Тим часом працівники навантажують яблука з відер у великий ящик. Окремо — перший, другий сорт, окремо — те, що піде на перероблення. Ящики скріплені з принципом вагонів, які везе трактор.

Кожен працівник за день збирає щонайменше тонну яблук. Зізнаються, що справа — не з легких, проте призвичаїлись, та й умови праці хороші. 

На яблуках ми бачимо білий наліт. Питаємо, що це? Чи безпечно?

-  Білий наліт на яблуках — це каолінова глина, — пояснює головний агроном підприємства Валерій Скрипниченко. - Це природний сорбент, повністю безпечний та екологічний продукт. Ми його використовуємо для того, щоб убезпечити яблука від сонячних опіків. Звичайно, ми використовуємо дозволені хімічні препарати для обробки дерев, але при хімічному аналізі тут не буде діючих речовин у перевищених нормах. 

На підприємстві є потужності для зберігання плодів на 2,5 - 3 тисячі тонн. Потім яблука відправляються на прилавки торгових мереж. Найприємніше, що всі ці яблука можуть скуштувати кременчужани. Ми їх можемо купити у найближчих магазинах нашого міста..

- Ми працюємо перш за все для забезпечення внутрішнього ринку, — розповідає Василь Кравченко. - Наша продукція реалізується у місцевих мережах магазинів, а також у сусідній Кіровоградській області. 

Він зізнається, що плани на експорт продукції були, навіть приїжджали зацікавлені підприємці. Та війна зруйнувала плани. Нині для експорту — надто складна логістика. Втім, сади ТОВ «Декор-Агро» називають «садами Перемоги». Адже перші яблука з садів підприємства, саме на яблучний спас, поїхали на передову до наших захисників. Частина врожаю відтепер постійно відправляється на фронт, а також нашим переселенцям. Таким чином допомога у тилу «конвертується» у нашу спільну перемогу.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Олеся Данилова Фото: Артем Коваленко Відео: Коваленко Артем
Теги: яблука урожай фермери Кременчуцький район виробництво
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