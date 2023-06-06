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Кременчуцька ліцеїстка стала переможницею Всеукраїнського конкурсу-захисту робіт МАН

Сьогодні, 20:04 Переглядів: 206

 

Юлія Попадіна виборола перше місце в секції «Технологічні процеси та перспективні технології»

Учениця ліцею «Політ» Юлія Попадіна (Л-11Г) стала переможницею ІІІ (усеукраїнського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН у 2023 році. Про це йдеться на сторінці ліцею у фейсбуці.

Дівчина виборола перше місце в секції «Технологічні процеси та перспективні технології».

Підготувала Юлію Попадіну викладач фізики Антоніна Мельник.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кременчуцькі школярі вибороли 10 переможних місць на фінальному III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: МАН переможниця ліцей Політ
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