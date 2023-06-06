У Кременчуці презентували та погасили конверти з Тетяною Булат і Володимиром Шевченком

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Сьогодні, 6 червня, у Кременчуці презентували та погасили поштові конверти, на яких зображені двоє талановитих кременчужан.

На конвертах, які до Дня журналіста випустило Кременчуцьке товариство філателістів, розміщені світлини письменниці, поетки та членкині Спілки журналістів Кременчуччини НСЖУ Тетяна Булат і письменника, журналіста, краєзнавця, історика, науковця, фольклориста й казкаря Володимира Шевченка.

— Ми робимо серію «Видатні особистості Кременчука», і сьогодні в День журналіста презентуємо два конверти з Володимиром Шевченком і Тетяною Булат. У цей святковий день проведемо погашення. Вирішили роботи таку серію, бо люди приходять й уходять, а конверти залишаються. Ми зробили вже людей 15, — розповів голова Кременчуцького товариства Філателістів і Кременчуцького відділення Асоціації філателістів України Володимир Скляр.

Традиційно на конверти клеїли марки з гербом Кременчука та гасили спеціальним штемпелем з перевідною датою «Кременчук-місто легенд. Пливе щука з Кременчука», відправляли рекомендованими й простими листами, забирали собі у колекції.

Раніше ми писали, що до 30-річчя Кременчуцького міського товариства інвалідів місцеві філателісти випустили поштовий конверт.