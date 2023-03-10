До 30-річчя Кременчуцького міського товариства інвалідів випустили поштовий конверт

Сьогодні відбулося погашення, адже саме 10 березня товариство інвалідів святкує 30-ту річницю діяльності
Сьогодні, 10 березня, у Кременчуці презентували поштовий конверт присвячений 30-річчю Кременчуцького міського товариства інвалідів. На конверті зображені члени товариства, які відвідують «Оселю добра і радості» та беруть участь у змаганнях.
Поштові конверти, які випустило Кременчуцьке товариство філателістів, разом із маркою з гербом Кременчука погасили спеціальним штемпелем з перевідною датою «Кременчук-місто легенд. Пливе щука з Кременчука».
Участь у погашенні взяли голова міського товариства інвалідів Андрій Мельник, заступниця голови Ольга Лобанцова, а також голова Кременчуцького товариства філателістів Володимир Скляр.
Раніше ми писали, що кременчуцькі філателісти випустили конверт до 25-річчя міської художньої галереї.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер