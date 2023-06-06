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Де завтра не буде світла у Горішніх Плавнях

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Перелік адрес, на яких 7 червня відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів

У середу, 7 червня, у Горішніх Плавнях відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Про це повідомили у Горішньоплавнівській міській раді.

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Сковороди, 1-А, 2-4; 
  • вул. Сонячна, 1-31, 2, 6-32; 
  • вул. Ясна, 18-24, 19-35.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго планові відключення
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