Завтра у читальній залі бібліотеки на Соборній презентуватимуть вириванковий триптих

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На присутніх чекатимуть вириванки, пісні та поезії

Завтра, 7 червня, о 13.00 в читальній залі бібліотеки-філії №2 на вул. Соборна, 9/16 відбудеться презентація триптиха найбільшої вириванки в Україні, яку створили вихованці Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Академія майбутнього» під керівництвом Дмитра Короля.

Розмір кожної частини - 2х3 м.

Під час заходу буде змога оглянути складні художні аплікації з декоративно-ужиткового мистецтва, які відображають любов і шану до національної культури, побуту, традицій України.

Лунатимуть пісні у виконанні народного вокального шоу-гурту «Люстерко» (керівник Ніколюк Людмила) та вірші письменників творчої спілки «Славутич».

Захід відбудеться з дотриманням заходів безпеки під час воєнного стану.