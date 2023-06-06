Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Адреси, за якими 7 червня енергетики проводитимуть планові роботи

У середу, 7 червня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • пров. Аркадія Гайдара, 7/10;
  • вул. М. Коцюбинського, 18, 20;
  • пров. Лісний, 7/10;
  • вул. Перемоги, 12А-62;
  • вул. Полковника Гегечкорі, 6, 12, 16/64;
  • вул. Троїцька, 5, 7/5, 9/16, 11;
  • вул. Богдана Хмельницького, 1-3;
  • пров. Вагонобудівний, 32;
  • вул. Григорія Чуркіна, 4-38;
  • вул. Івана Миколайчука, 4А-23/19;
  • пров. Космічний, 15-19;
  • пров. Самойлівський, 32/1-93;
  • вул. Академіка Герасимовича, 23/2;
  • пров. Максима Рильского, 1А-5А;
  • туп. Максима Рильского,1-10;
  • вул. Віталія Базилевського, 2-18;
  • пров. Спаський, 1-9А;
  • вул. Василя Сліпака, 38-75А/18.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;
  • вул. Лебедина, 5-40/4;
  • вул. Капітана Трусова, 5-40;
  • вул. Єднання України, 8/6-23/1;
  • вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2;
  • пров. Ринковий, 1/13;
  • пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;
  • вул. Республіканська, 65А-71;
  • вул. Майора Пугача, 16/16-36;
  • просп. Свободи, 84.

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • вул. Вадима Пугачова, 3-16.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго планові відключення
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