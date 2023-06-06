Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У середу, 7 червня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

пров. Аркадія Гайдара, 7/10;

вул. М. Коцюбинського, 18, 20;

пров. Лісний, 7/10;

вул. Перемоги, 12А-62;

вул. Полковника Гегечкорі, 6, 12, 16/64;

вул. Троїцька, 5, 7/5, 9/16, 11;

вул. Богдана Хмельницького, 1-3;

пров. Вагонобудівний, 32;

вул. Григорія Чуркіна, 4-38;

вул. Івана Миколайчука, 4А-23/19;

пров. Космічний, 15-19;

пров. Самойлівський, 32/1-93;

вул. Академіка Герасимовича, 23/2;

пров. Максима Рильского, 1А-5А;

туп. Максима Рильского,1-10;

вул. Віталія Базилевського, 2-18;

пров. Спаський, 1-9А;

вул. Василя Сліпака, 38-75А/18.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;

вул. Лебедина, 5-40/4;

вул. Капітана Трусова, 5-40;

вул. Єднання України, 8/6-23/1;

вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2;

пров. Ринковий, 1/13;

пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;

вул. Республіканська, 65А-71;

вул. Майора Пугача, 16/16-36;

просп. Свободи, 84.

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР: