Футболісти «Кременя» завоювали нагороди на «Турнірі Чотирьох» та Junior Energy Cup

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 188

3-го червня у Кропивницькому відбувся Кубок президента ФК «Зірка» Максима Березкіна «Турніру Чотирьох». Змагання проходили серед футболістів 2010 року народження. «Кремінь» був представлений вихованцями Олександра Назаренка та Анатолія Безуса.

«Кремінь» у півфіналі переміг кропивницьку «Зірку» - 5:1. І у фіналі переміг ЛНЗ Черкаси з рахунком 2:0.

Кращим півзахисником турніру став Назар Мартиненко, а кращим гравцем турніру - Іван Зелений.

У Кременчуці відбувся турнір Junior Energy Cup, серед гравців 2014 року народження. Участь у змаганнях взяли дві команди Кремінь під керівництвом тренерів Ярослава Здирка та Леоніда Диндікова, а також Гірник-Спорт. Нафтохімік, Мегаспорт, Ягуар та дві команди Ворскла.

Кремінь-1 у фіналі з сусіднім Гірник-Спортом здобув срібні нагороди (2 місце):

Кремінь-1 - Ягуар 2:0

Кремінь-1 - Ворскла-2 4:0

Кремінь-1 - Гірник-Спорт 2:2

Кремінь-1 - Ворскла-1 5:1

Фінал Кремінь-1 - Гірник-Спорт 1:2

Кремінь-2 посів 6 місце: