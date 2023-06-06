Футболісти «Кременя» завоювали нагороди на «Турнірі Чотирьох» та Junior Energy Cup

3-го червня у Кропивницькому відбувся Кубок президента ФК «Зірка» Максима Березкіна «Турніру Чотирьох». Змагання проходили серед футболістів 2010 року народження. «Кремінь» був представлений вихованцями Олександра Назаренка та Анатолія Безуса.
«Кремінь» у півфіналі переміг кропивницьку «Зірку» - 5:1. І у фіналі переміг ЛНЗ Черкаси з рахунком 2:0.
Кращим півзахисником турніру став Назар Мартиненко, а кращим гравцем турніру - Іван Зелений.
У Кременчуці відбувся турнір Junior Energy Cup, серед гравців 2014 року народження. Участь у змаганнях взяли дві команди Кремінь під керівництвом тренерів Ярослава Здирка та Леоніда Диндікова, а також Гірник-Спорт. Нафтохімік, Мегаспорт, Ягуар та дві команди Ворскла.
Кремінь-1 у фіналі з сусіднім Гірник-Спортом здобув срібні нагороди (2 місце):
Кремінь-2 посів 6 місце:
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