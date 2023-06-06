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Футболісти «Кременя» завоювали нагороди на «Турнірі Чотирьох» та Junior Energy Cup

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 188

 

Вітаємо юних спортсменів

3-го червня у Кропивницькому відбувся Кубок президента ФК «Зірка» Максима Березкіна «Турніру Чотирьох». Змагання проходили серед футболістів 2010 року народження. «Кремінь» був представлений вихованцями Олександра Назаренка та Анатолія Безуса.

«Кремінь» у півфіналі переміг кропивницьку «Зірку» - 5:1. І у фіналі переміг ЛНЗ Черкаси з рахунком 2:0.

Кращим півзахисником турніру став Назар Мартиненко, а кращим гравцем турніру - Іван Зелений.

 

У Кременчуці відбувся турнір Junior Energy Cup, серед гравців 2014 року народження. Участь у змаганнях взяли дві команди Кремінь під керівництвом тренерів Ярослава Здирка та Леоніда Диндікова, а також Гірник-Спорт. Нафтохімік, Мегаспорт, Ягуар та дві команди Ворскла.
Кремінь-1 у фіналі з сусіднім Гірник-Спортом здобув срібні нагороди (2 місце):

  • Кремінь-1 - Ягуар 2:0
  • Кремінь-1 - Ворскла-2 4:0
  • Кремінь-1 - Гірник-Спорт 2:2
  • Кремінь-1 - Ворскла-1 5:1
  • Фінал Кремінь-1 - Гірник-Спорт 1:2

Кремінь-2 посів 6 місце:

  • Кремінь-2 - Мегаспорт 3:2
  • Кремінь-2 - Нафтохімік 1:2
  • Кремінь-2 - Ворскла-1 0:4
  • Кремінь-2 - Ворскла-2 5:2
  • За 5-е місце Кремінь-2 - Ягуар 0:0, 0:2 пен

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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