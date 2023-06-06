Юні музиканти з Горішніх Плавнів здобули перемоги у XVIII Всеукраїнському конкурсі «Класичний меридіан»
Сьогодні, 17:00
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Онлайн діти зайняли два перших і два других місця
Вихованці Горішньоплавнівської дитячої музичної школи здобули перемоги у XVIII Всеукраїнському музичному конкурсі «Класичний меридіан».
Як повідомили у Горішньоплавнівській міській раді, конкурс відбувся онлайн з 25 по 30 травня онлайн.
- І місце – ансамбль скрипалів «Концертіно» (керівниця Фоміна Жанна, концертмейстерка Афанасьєва Наталя) із програмою Нестор Нижанківський «Коломийка» та Астор П’яццола «Лібертанго»;
- І місце – інструментальний ансамбль «Гран-Прі» у складі Фоміної Жанни, Ружанкової Єлизавети та Афанасьєвої Наталі із програмою Антоніо Вівальді Concerto Grosso in d-moll, Op.3 № 11 та Девід Фостел і Керол Сейджер «Молитва»;
- ІІ місце – учениця 5 класу Кочекова Дар’я (викладачка Фоміна Жанна, концертмейстерка Афанасьєва Наталя) із програмою Густав Холендер «Легкий концерт» 1 ч. та Павло Шольц фантазія на тему української народної пісні «Верховина»;
- ІІ місце - учениця 7 класу Ружанкова Єлизавета (викладачка Фоміна Жанна, концертмейстерка Афанасьєва Наталя) із програмою Шарль Беріо концерт № 9 1 ч. та Іван Левицький «Українська рапсодія».
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Автор: Володимир Дмитренко
Джерело фото: Горішньоплавнівська міська рада
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