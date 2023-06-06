Юні горішньоплавнянки здобули перемоги в II Всеукраїнському конкурсі «Мамині очі»

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 118

За повідомленням Горішньоплавнівської міської ради, конкурс відбувався у травні у столиці.

Учениці Горішньоплавнівської дитячої художньої школи здобули перемоги в номінації «Образотворча майстерність» у II Всеукраїнському конкурсі мистецтв «Мамині очі».

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