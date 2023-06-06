Юні горішньоплавнянки здобули перемоги в II Всеукраїнському конкурсі «Мамині очі»
Сьогодні, 16:00
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Дівчата взяли 2 перші та 2 другі премії
Учениці Горішньоплавнівської дитячої художньої школи здобули перемоги в номінації «Образотворча майстерність» у II Всеукраїнському конкурсі мистецтв «Мамині очі».
За повідомленням Горішньоплавнівської міської ради, конкурс відбувався у травні у столиці.
- І премія – Аліса Веселова, «Мама вовк» (живопис, гуаш), викладачка Світлана Карпенко;
- І премія – Анастасія Янкевич, «Моя найгарніша матуся» (графіка), викладачка Лідія Прутян;
- II премія – Марія Зайцева, «Весняна матуся» (графіка), викладачка Лідія Прутян;
- II премія – Ульяна Потикан, «Мама у фантастичному світі» (графіка), викладачка Лідія Прутян.
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Автор: Володимир Дмитренко
Джерело фото: Горішньоплавнівська міська рада
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