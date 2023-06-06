Слуга народу – Полтавщина
Президент про підрив Каховської ГЕС: Ані водою, ані ракетами терористам не вдасться зупинити Україну
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук, Культура, Полтавщина, Україна, Світ

Юні горішньоплавнянки здобули перемоги в II Всеукраїнському конкурсі «Мамині очі»

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 118

 

Дівчата взяли 2 перші та 2 другі премії

Учениці Горішньоплавнівської дитячої художньої школи здобули перемоги в номінації «Образотворча майстерність» у II Всеукраїнському конкурсі мистецтв «Мамині очі».

За повідомленням Горішньоплавнівської міської ради, конкурс відбувався у травні у столиці.

  • І премія – Аліса Веселова, «Мама вовк» (живопис, гуаш), викладачка Світлана Карпенко;
  • І премія – Анастасія Янкевич, «Моя найгарніша матуся» (графіка), викладачка Лідія Прутян;
  • II премія – Марія Зайцева, «Весняна матуся» (графіка), викладачка Лідія Прутян; 
  • II премія – Ульяна Потикан, «Мама у фантастичному світі» (графіка), викладачка Лідія Прутян.

Читайте також:

0
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Горішньоплавнівська міська рада
Теги: переможниці Горішні плавні конкурс художня школа
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 22 від 1 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 20 від 18 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 19 від 11 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх