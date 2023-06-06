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Чи змінилися ціни на автомобільне пальне на заправках Полтавщини у вівторок, 6 червня

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 348

 

Ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз на заправках Кременчука та Полтавщини залишаються

У вівторок, 6 червня, ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз на заправках Кременчука та Полтавщини залишаються стабільними. На жодній із мереж АЗС ціни не змінилися. Варто зазначити, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 6.06.2023 р.

Вид палива

Ціна (грн)

Зміна ціни

Зміна у %

Бензин А-95 преміум

47,03

 0,00 0%

Бензин А-95

45,21

0,00

 0%

Бензин А-92

43,18

0,00

0%

Дизельне пальне

43,76

 0,00 0%

Газ автомобільний

22,27

 0,00 0%


Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 6.06.2023 р.

Оператор

А-95+

А-95

А-92

Дизельне пальне

Газ

BVS

46,99

44,99

 42,99

42,99

22,49

Motto


 43,98

43,58

44,98

21,98 

U.GO

46,75

44,75

41,55

41,95

21,55

WOG

49,99

46,99

 

44,99

23,48

Авіас

47,50

47,00

46,00

47,00

21,99

Автотранс

44,98 

 42,98

42,98

22,48

БРСМ-Нафта

42,99

 

 

41,79

21,49

ОККО

49,99

46,99

 

44,99

23,49

Укрнафта

45,00

 43,00

42,00 

42,00

21,45
0
Автор: Віктор Крук
Теги: АЗС заправки ціни бензин дизельне паливо автогаз
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