Чи змінилися ціни на автомобільне пальне на заправках Полтавщини у вівторок, 6 червня

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Ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз на заправках Кременчука та Полтавщини залишаються

У вівторок, 6 червня, ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз на заправках Кременчука та Полтавщини залишаються стабільними. На жодній із мереж АЗС ціни не змінилися. Варто зазначити, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 6.06.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 47,03 0,00 0% Бензин А-95 45,21 0,00 0% Бензин А-92 43,18 0,00 0% Дизельне пальне 43,76 0,00 0% Газ автомобільний 22,27 0,00 0%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 6.06.2023 р.