Після трьох років перерви у канадському Калгарі пройшов Фестиваль української культури

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 187

Минулими вихідними, 3-4 червня, у канадському Калгарі пройшов 13-й Фестиваль української культури. Востаннє такий захід відбувався три роки тому.

Цей фестиваль об’єднав українців навколишніх громад Альберти та сусідніх провінцій Канади та розповів усім канадцям про українську культуру, історію, традиції та війну, що розв’язала рф в Україні.

Організатори фестивалю відзначили, що за останні три роки понад 8,5 тисяч українських біженців приїхали до Калгарі, й тому цьогорічний фестиваль української культури став набагато важливішим, ніж у минулі роки.

Кременчужанка Ірина Бонковська, яка приїхала до Калгарі три місяці тому, побувала на фестивалі та поділилася своїми враженнями та світлинами.

— Фестиваль став демонстрацією української культури та українського таланту. На ньому виступили десятки колективів та виконавців, у тому числі й дитячих. Можна було відвідати культурні майстер-класи, дитячі заняття, придбати українські товари, символіку, скоштувати нашу їжу, послухати українську музику, подивитися танці та насолодитися українським духом. Вхід на фестиваль був платний — кошти збирали для допомоги Україні, — розповіла пані Ірина.



