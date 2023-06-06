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Юні волейболісти Кременчука стали володарями кубку «Дитяча Ліга»

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 87

 

Вітаємо юних спортсменів 

З 29 травня до 4 червня у місті Хирів відбувся чемпіонат України з волейболу «Дитяча Ліга» серед юнаків 2010 р.н. У змаганнях взяли участь 12 найсильніших команд країни.

Команда КМ КДЮСШ імені В. Кисельова захищала честь Полтавської області. Вигравши 8 ігор поспіль та не програвши жодної партії, кременчуцькі волейболісти  вибороли звання чемпіонів України, а капітан команди Недоступ Гліб отримав звання Найкращого гравця чемпіонату.

Вітаємо юних спортсменів та їх тренера Станіслава Шаляпіна з впевненою перемогою.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: волейбол
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