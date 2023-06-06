Юні волейболісти Кременчука стали володарями кубку «Дитяча Ліга»

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 87

З 29 травня до 4 червня у місті Хирів відбувся чемпіонат України з волейболу «Дитяча Ліга» серед юнаків 2010 р.н. У змаганнях взяли участь 12 найсильніших команд країни.

Команда КМ КДЮСШ імені В. Кисельова захищала честь Полтавської області. Вигравши 8 ігор поспіль та не програвши жодної партії, кременчуцькі волейболісти вибороли звання чемпіонів України, а капітан команди Недоступ Гліб отримав звання Найкращого гравця чемпіонату.

Вітаємо юних спортсменів та їх тренера Станіслава Шаляпіна з впевненою перемогою.