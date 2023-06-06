Євген Гладій новий керівник Полтавської обласної прокуратури

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Сьогодні, 6 червня, заступник Генерального прокурора Антон Войтенко представив колективу Полтавської обласної прокуратури нового керівника — Євгена Гладія. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

У ключові задачі Євгена Гладія входить документування злочинів, пов’язаних із російською агресією на території України. Серед першочергових викликів також злочини проти основ національної безпеки. Окрім цього, у фокусі уваги протидія корупції, злочинам у бюджетній і земельній сферах, проявам організованої злочинності.

Також заступник Генпрокурора зазначив, що новопризначений керівник має великий досвід роботи та здатен організувати колектив для виконання поставлених завдань. А своєю чергою Євген Гладій, подякував за довіру і запевнив, що докладе максимум зусиль для забезпечення належної реалізації функцій прокуратури на Полтавщині.

Відомо, що Євгену Гладію 38 років. Чоловік навчався у Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого. В органах прокуратури працює з 2006 року, понад 11 років — на керівних посадах. До призначення очолював Обухівську окружну прокуратуру на Київщині.