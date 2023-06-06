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Через підрив Каховської ГЕС на Кам’янському водосховищі може підвищитися рівень води

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 171

 

Наразі для Кременчуцької ГЕС загрози немає

Щоб зменшити наслідки техногенної аварії на Каховській ГЕС, у басейні Кам’янського водосховища, на берегах якого розташований Кременчук, найближчим часом може відбуватись незначне підвищення рівня води. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи.

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У зв’язку з терористичним актом збройних сил РФ – умисним підривом Каховської ГЕС, і як наслідок підтопленням населених пунктів та територій Херсонської області нижче за течією Дніпра, для Кременчуцької ГЕС загрози немає.

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Пам’ятки щодо дій населення у випадку можливого катастрофічного затоплення та збірні пункти евакуації з напрямками руху до них у Кременчуці за посиланням.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Каховська ГЕС війна Кам’янське водосховище ГЕС рівень води
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