Через підрив Каховської ГЕС на Кам’янському водосховищі може підвищитися рівень води

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 171

Щоб зменшити наслідки техногенної аварії на Каховській ГЕС, у басейні Кам’янського водосховища, на берегах якого розташований Кременчук, найближчим часом може відбуватись незначне підвищення рівня води. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи.

У зв’язку з терористичним актом збройних сил РФ – умисним підривом Каховської ГЕС, і як наслідок підтопленням населених пунктів та територій Херсонської області нижче за течією Дніпра, для Кременчуцької ГЕС загрози немає.

Пам’ятки щодо дій населення у випадку можливого катастрофічного затоплення та збірні пункти евакуації з напрямками руху до них у Кременчуці за посиланням.