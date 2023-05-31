Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Слуга народу – Полтавщина
Військовий ліцей і шкільні укриття: Олександр Лемешко про головні рішення на сесії обласної ради 
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук, Культура, Полтавщина

Юна горішньоплавнянка посіла ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «Космос – інший світ» 

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 120

 

Картину Катерини Самкової обирали серед понад 1,4 тис. робіт

У Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка «Космос – інший світ» у Дніпрі учениця Горішньоплавнівської дитячої художньої школи Катерина Самкова здобула III місце в номінації «живопис» (акрилові фарби) у 2 віковій категорії з роботою «Космічний вісник».

Як повідомили у Горішньоплавнівській міській раді, у конкурсі брали участь 1 457 робіт маленьких художників і художниць.

Займається Катерина Самкова у викладачки Олени Мінаєвої.

Раніше ми писали, що 31 травня у Горішні Плавнях останній дзвоник пролунав для майже для 5,5 тис. школярів.


0
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Горішньоплавнівська міська рада
Теги: картина конкурс Дніпро Всеукраїнський конкурс художниця Катерина Самкова Горішні Плавні 3 місце
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 19 від 11 травня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 18 від 4 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 17 від 27 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 16 від 20 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх