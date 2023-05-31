Юна горішньоплавнянка посіла ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «Космос – інший світ»

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У Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка «Космос – інший світ» у Дніпрі учениця Горішньоплавнівської дитячої художньої школи Катерина Самкова здобула III місце в номінації «живопис» (акрилові фарби) у 2 віковій категорії з роботою «Космічний вісник».

Як повідомили у Горішньоплавнівській міській раді, у конкурсі брали участь 1 457 робіт маленьких художників і художниць.

Займається Катерина Самкова у викладачки Олени Мінаєвої.

Раніше ми писали, що 31 травня у Горішні Плавнях останній дзвоник пролунав для майже для 5,5 тис. школярів.



