Дорогу біля дитячої поліклініки в Кременчуці посипали камінням: люди показали відео

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 5

Містяни кажуть, що таке «посипання» не робить дорогу безпечнішою

У Кременчуці містяни звернули увагу на те, чим комунальні служби посипають тротуари під час ожеледиці. На відео, яке надіслали редакції, показали дорогу до дитячої поліклініки на вулиці Івана Мазепи — вона вкрита льодом і засипана камінням.

Автор відео зазначає, що за такої ожеледиці пересуватися тротуаром небезпечно, а використаний матеріал не виконує своєї функції.