Дорогу біля дитячої поліклініки в Кременчуці посипали камінням: люди показали відео

У Кременчуці містяни звернули увагу на те, чим комунальні служби посипають тротуари під час ожеледиці. На відео, яке надіслали редакції, показали дорогу до дитячої поліклініки на вулиці Івана Мазепи — вона вкрита льодом і засипана камінням.
Автор відео зазначає, що за такої ожеледиці пересуватися тротуаром небезпечно, а використаний матеріал не виконує своєї функції.
Нагадаємо, у неділю на Полтавщині очікується хмарну погоду з проясненнями, місцями пройде невеликий сніг. На дорогах збережеться ожеледиця. Температура повітря протягом доби коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу.
