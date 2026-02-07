Сніг, дощ і ожеледиця: якою буде погода на Полтавщині у вихідні

У суботу, 7 лютого, на Полтавщині прогнозують хмарну погоду з опадами у вигляді снігу та дощу. Про це повідомляють у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
Вдень температура повітря в області становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. На дорогах буде ожеледиця, місцями можливе утворення ожеледі. Вдень подекуди прогнозують туман. Вітер східний, 3–8 метрів за секунду.
У неділю, 8 лютого, погода на Полтавщині суттєво не зміниться. Очікується хмарно з проясненнями, місцями пройде невеликий сніг. На дорогах збережеться ожеледиця.
Вітер змінить напрямок на північний і посилиться до 5–10 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу.
