У Полтавській ОВА пояснили, чому в області досі діють жорсткі графіки відключень світла

Область не має власної генерації, а обстріли енергосистеми в інших регіонах впливають і на Полтавщину

У Полтавській області й надалі діють жорсткі графіки погодинних відключень електроенергії через дефіцит потужностей в об’єднаній енергосистемі України. Про це під час брифінгу заявив позаштатний радник з питань енергетики начальника Полтавської ОВА Олег Мізік.

За його словами, область не має власної генерації електроенергії й отримує її із сусідніх регіонів. Тому наслідки російських атак по енергетичній інфраструктурі в Харкові, Києві, Дніпрі та інших містах відчувають і на Полтавщині.

— Якщо є влучання в інших регіонах, наслідки ми відчуваємо й у себе. Частина підстанцій та об’єктів генерації після обстрілів узагалі не підлягає відновленню, а для ремонту інших потрібен час і специфічне обладнання, яке не завжди є в наявності, — пояснив Мізік.

Він також зазначив, що складні погодні умови додатково ускладнюють роботу енергетиків і сповільнюють відновлення пошкоджених об’єктів.

Окремо радник прокоментував ситуацію, коли одні споживачі мають відключення, а інші — ні. За його словами, нині громади спільно з обленерго перевіряють адреси так званих супутніх споживачів, які підключені до ліній критичної інфраструктури.

— Там, де є технічна можливість, такі будинки поступово переводять на графіки погодинних відключень. Але зробити це всюди неможливо, — зазначив Мізік.

Він пояснив, що більшість електромереж області будували ще за радянських часів. Часто один кабель живить лікарню, насосні станції, котельні та житлові будинки одночасно. Відключення такого кабелю означало б знеструмлення медзакладів, об’єктів водопостачання та теплопостачання.

— Це не рубильник, який можна натиснути, щоб у когось з’явилося світло, а в когось зникло. Якщо відключити котельні, світла, можливо, стане трохи більше, але люди залишаться без тепла, — наголосив радник.

Він додав, що там, де технічно можливо, вже є результати — будинки, які раніше не потрапляли під відключення, нині включені до графіків. Робота в цьому напрямку триває.

Також Мізік застеріг жителів області від участі в радикальних акціях, зокрема перекритті доріг чи мітингах, до яких закликають у соцмережах.

Нагадаємо, «Полтаваобленерго» не має права надавати житловим будинкам статус критичної інфраструктури, щоб не відключати їх від світла. Також в ОВА раніше пояснювали, чому світло вимикають по-різному та що робити, якщо у вас світла немає, а навколо є.

На Полтавщині наразі застосовують 4–4,5 черги графіків погодинних відключень електроенергії. Окрім цього, енергетики обмежу.ть потужність для промислових споживачів.

У «Полтаваобленерго» наголошують, що така ситуація пов’язана з критичним станом енергосистеми України, який виник через постійні російські обстріли об’єктів генерації, передачі та розподілу електроенергії, а також інфраструктури «Укренерго».