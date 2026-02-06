ГО "Захист держави"
Артем Рудюк: служити Україні — і на фронті, і після нього
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Відключення світла

У Полтавській ОВА пояснили, чому в області досі діють жорсткі графіки відключень світла

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 0

Область не має власної генерації, а обстріли енергосистеми в інших регіонах впливають і на Полтавщину

У Полтавській області й надалі діють жорсткі графіки погодинних відключень електроенергії через дефіцит потужностей в об’єднаній енергосистемі України. Про це під час брифінгу заявив позаштатний радник з питань енергетики начальника Полтавської ОВА Олег Мізік.

За його словами, область не має власної генерації електроенергії й отримує її із сусідніх регіонів. Тому наслідки російських атак по енергетичній інфраструктурі в Харкові, Києві, Дніпрі та інших містах відчувають і на Полтавщині.

 

— Якщо є влучання в інших регіонах, наслідки ми відчуваємо й у себе. Частина підстанцій та об’єктів генерації після обстрілів узагалі не підлягає відновленню, а для ремонту інших потрібен час і специфічне обладнання, яке не завжди є в наявності, — пояснив Мізік.

Він також зазначив, що складні погодні умови додатково ускладнюють роботу енергетиків і сповільнюють відновлення пошкоджених об’єктів.

Окремо радник прокоментував ситуацію, коли одні споживачі мають відключення, а інші — ні. За його словами, нині громади спільно з обленерго перевіряють адреси так званих супутніх споживачів, які підключені до ліній критичної інфраструктури.

— Там, де є технічна можливість, такі будинки поступово переводять на графіки погодинних відключень. Але зробити це всюди неможливо, — зазначив Мізік.

Він пояснив, що більшість електромереж області будували ще за радянських часів. Часто один кабель живить лікарню, насосні станції, котельні та житлові будинки одночасно. Відключення такого кабелю означало б знеструмлення медзакладів, об’єктів водопостачання та теплопостачання.

— Це не рубильник, який можна натиснути, щоб у когось з’явилося світло, а в когось зникло. Якщо відключити котельні, світла, можливо, стане трохи більше, але люди залишаться без тепла, — наголосив радник.

Він додав, що там, де технічно можливо, вже є результати — будинки, які раніше не потрапляли під відключення, нині включені до графіків. Робота в цьому напрямку триває.

Також Мізік застеріг жителів області від участі в радикальних акціях, зокрема перекритті доріг чи мітингах, до яких закликають у соцмережах.

Нагадаємо, «Полтаваобленерго» не має права надавати житловим будинкам статус критичної інфраструктури, щоб не відключати їх від світла. Також в ОВА раніше пояснювали, чому світло вимикають по-різному та що робити, якщо у вас світла немає, а навколо є.

На Полтавщині наразі застосовують 4–4,5 черги графіків погодинних відключень електроенергії. Окрім цього, енергетики обмежу.ть потужність для промислових споживачів.

У «Полтаваобленерго» наголошують, що така ситуація пов’язана з критичним станом енергосистеми України, який виник через постійні російські обстріли об’єктів генерації, передачі та розподілу електроенергії, а також інфраструктури «Укренерго».

0
Автор: Телеграф
Теги: відключення електроенергії графік відключень
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх