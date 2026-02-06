Уряд удосконалив механізм виплат допомоги сім’ям з дітьми — Мінсоцполітики

Учора, 5 лютого, Кабмін ухвалив рішення, яке спрощує оформлення та виплату ключових «дитячих» допомог: у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до року та «єЯсла». Уряд вніс зміни до постанови щодо надання державної допомоги сім’ям з дітьми. Рішення спрямоване на спрощення процедур оформлення та виплати допомоги, а також на розширення способів подання заяв і отримання коштів. Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

Більше можливостей для подання заяв

Змінами передбачено розширення можливостей подання заяв через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) або уповноважених посадових осіб територіальних громад. Це дозволить родинам швидше та зручніше оформлювати необхідні виплати за місцем проживання, зменшивши черги в сервісних центрах ПФУ.

Вдосконалено механізм зарахування коштів

Уряд також удосконалив порядок зарахування окремих видів допомог:

допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами вже можна оформити на поточний рахунок отримувача «Дія.Картки» (без необхідності спеціального режиму використання);

вже можна оформити на поточний рахунок отримувача «Дія.Картки» (без необхідності спеціального режиму використання); допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею одного року та «єЯсла» можна буде оформити на рахунок із спеціальним режимом використання «Дія.Картки», або вже — на будь-яку іншу картку із відкритим рахунком зі спеціальним режимом використання.

Передбачається, що можливість отримання допомоги для догляду за дитиною до досягнення нею одного року та «єЯсла» на «Дія.Картку» запрацює після запуску відповідних послуг у «Дії» — над цим вже працює Мінцифри.

Розширено напрями використання коштів

Розширено перелік категорій, на які родини можуть спрямовувати допомогу до року та «єЯсла». Це дозволяє оплачувати більше товарів і послуг, пов’язаних із реальними потребами дитини.

Це дає змогу родинам більш гнучко використовувати кошти відповідно до реальних потреб дитини.

Більше часу для звернення

Збільшено строки звернення за допомогою по догляду за дитиною до одного року. Заяву на допомогу по догляду до року тепер можна подати протягом трьох місяців після того, як дитині виповнився один рік.

Також продовжено термін оформлення допомоги «єЯсла». Якщо звернутися протягом пів року після виходу на роботу на повний день, гроші виплатять одразу за всі шість місяців. Виплату порахують з місяця після того, як дитині виповнився 1 рік (але не раніше січня 2026 року) і до того місяця, коли дитині виповниться 3 роки.

У Мінсоцполітики зазначили, що з початку року фіксується значний ажіотаж, спричинений набуттям чинності нового закону.

— Проте батьки маленьких дітей не повинні чекати в довгих чергах, щоб оформити допомогу. Прийняті рішення роблять цей процес значно швидшим, простішим і доступнішим, — запевнли у міністерстві.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що з 1 січня набрав чинності Закон про підтримку сімей з дітьми, який передбачає нові «дитячі» виплати.