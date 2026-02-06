Уряд удосконалив механізм виплат допомоги сім’ям з дітьми — Мінсоцполітики

Учора, 5 лютого, Кабмін ухвалив рішення, яке спрощує оформлення та виплату ключових «дитячих» допомог: у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до року та «єЯсла». Уряд вніс зміни до постанови щодо надання державної допомоги сім’ям з дітьми. Рішення спрямоване на спрощення процедур оформлення та виплати допомоги, а також на розширення способів подання заяв і отримання коштів. Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.
Змінами передбачено розширення можливостей подання заяв через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) або уповноважених посадових осіб територіальних громад. Це дозволить родинам швидше та зручніше оформлювати необхідні виплати за місцем проживання, зменшивши черги в сервісних центрах ПФУ.
Уряд також удосконалив порядок зарахування окремих видів допомог:
Передбачається, що можливість отримання допомоги для догляду за дитиною до досягнення нею одного року та «єЯсла» на «Дія.Картку» запрацює після запуску відповідних послуг у «Дії» — над цим вже працює Мінцифри.
Розширено перелік категорій, на які родини можуть спрямовувати допомогу до року та «єЯсла». Це дозволяє оплачувати більше товарів і послуг, пов’язаних із реальними потребами дитини.
Це дає змогу родинам більш гнучко використовувати кошти відповідно до реальних потреб дитини.
Збільшено строки звернення за допомогою по догляду за дитиною до одного року. Заяву на допомогу по догляду до року тепер можна подати протягом трьох місяців після того, як дитині виповнився один рік.
Також продовжено термін оформлення допомоги «єЯсла». Якщо звернутися протягом пів року після виходу на роботу на повний день, гроші виплатять одразу за всі шість місяців. Виплату порахують з місяця після того, як дитині виповнився 1 рік (але не раніше січня 2026 року) і до того місяця, коли дитині виповниться 3 роки.
У Мінсоцполітики зазначили, що з початку року фіксується значний ажіотаж, спричинений набуттям чинності нового закону.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що з 1 січня набрав чинності Закон про підтримку сімей з дітьми, який передбачає нові «дитячі» виплати.
